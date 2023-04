İngiliz şarkıcı Piers Faccini Zorlu’da konser vermeye hazırlanıyor

İngiliz ressam, şarkıcı ve söz yazarı Piers Faccini, 6 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne alacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, "Heaven's Gate", "Dunya", "Diamond in the Mine", "The Beggar & the Thief" şarkılarıyla kendine özgü bir hayran kitlesi elde eden Faccini, kariyeri boyunca Ben Harper, Vincent Segal, Luc Suarez, İbrahim Maalouf ve Patrick Watson'ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü müzisyenlerle birçok çalışmaya imza attı.

Londra'da 1997'de sahneye çıkarak müzikal kariyerine başlayan ve 2004'te "Leave No Trace" isimli ilk solo çalışmasını yayınlayan sanatçı, 2006'da "Tearing Sky", 2009'da "Two Grains of Sand" 2011'de "My Wilderness", 2013'te ise "Between Dogs and Wolves" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, 2016'da ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dawn Landes ile çıkardığı "Desert Songs" isimli albümdeki "Heaven Gate" parçasıyla müzikal kariyerinde önemli bir adım attı.

Faccini, 2021'de yayınladığı "Dunya" isimli parçasının da yer aldığı son albümü "Shapes of the Fall" ile geniş kitlelere ulaştı.