"İpekçe" 30 yıl sonra yeniden beyazperdede

31 Ocak 2018

İstanbul Film Festivali, ilk kez Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandırıyor.

Yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı, Perihan Savaş ile Berhan Şimşek'in başrollerini paylaştığı 1987 yapımı İpekçe yenilenmiş kopyasıyla, 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek. İpekçe, Atlas Post Production tarafından restore ediliyor.

Öykücü, yazar ve senarist Osman Şahin'in Toroslar'daki köyünde yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek yönetmen Bilge Olgaç ile senaryolaştırdığı İpekçe, 1987 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü ile 1990 Ankara Film Şenliği AFSAD Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Perihan Savaş ile Berhan Şimşek'in başrollerini paylaştığı yapımda Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen de rol aldı.

Çekimleri Çanakkale'nin Adatepe, Adatepebaşı ve Boztepe köyleriyle Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yapılan filmin görüntü yönetmenliğini Aytekin Çakmakçı (2013 İKSV Sinema Onur Ödülü), yapımcılığını Lokman Kondakçı, özgün müziklerinin bestesi ise Serdar Yalçın üstlendi.

İpekçe'nin senaryosunu Bilge Olgaç ile kaleme alan Osman Şahin ile filmin başrol oyuncularından Perihan Savaş'a festivalin 6 Nisan'daki açılış töreninde "Sinema Onur Ödülü" verilecek.