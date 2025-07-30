Iron Maiden'ın eski vokalisti Paul Mario Day hayatını kaybetti
İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın eski vokalisti Paul Mario Day 69 yaşında hayata veda etti. Efsanevi yıldızın uzun bir süredir kanserle mücadele ettiği ve Avustralya'daki evinde vefat ettiği öğrenildi.
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Efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden'ın eski vokalisti 69 yaşındaki Paul Mario Day hayatını kaybetti.
1975'te gruba katılan ve Iron Maiden'ın ilk yıllarından sonra gruptan ayrılarak MORE'nin vokalistliğini üstlenen Paul Mario Day, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük MORE vokalisti Paul Mario Day'in vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.