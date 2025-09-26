İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na kabul edilecek mi?

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Gazze'de yaşanan soykırımın mimarı İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylamak için bir toplantı yapacak.

EBU'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"EBU Yönetim Kurulu'ndan tüm üyelerimizin genel direktörlerine, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım oylamasının kasım ayı başlarında çevrim içi olarak düzenlenecek EBU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yapılacağını belirten bir mektup gönderildiğini teyit ediyoruz."

Viyana'da yapılacak

İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıklarken, İzlanda "katılımını sorgulayacağını", Belçika ise kararını aralıkta vereceğini bildirmişti.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek.