İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jürisi belli oldu

17 Ocak 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 37'incisi düzenlenen "İstanbul Film Festivali"nin ulusal yarışma jürisi belirlendi.

Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, ulusal yarışma filmlerini değerlendirecek jürinin başkanlığını yönetmen Pelin Esmer gerçekleştirecek.

Jürinin diğer üyeleri ise görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, şair Küçük İskender ve sinema yazarı Barbara Lorey de la Charriere olarak belirlendi.

Festival kapsamında ulusal yarışma ödülleri, "Altın Lale En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Müzik" olmak üzere toplam 9 kategoriye verilecek.

Türkiye ve dünya prömiyerini ilk kez gerçekleştiren filmlerin izlenime sunulacağı festivale Türkiye'den uzun metraj, kısa ve belgesel tüm filmler için başvurular, 25 Ocak'ta sona erecek.