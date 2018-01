İstanbul Film Festivali'nde "Musikişinas" filmler

26 Ocak 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali, bu yıl 6-17 Nisan 2018 tarihlerinde 37. kez izleyicileriyle buluşuyor.

Sinemaseverler ve müzik tutkunları, bu yıl da festivalin Musikişinas bölümünde, dünyanın farklı bölgelerinde müzik tarihinden önemli isimlerin özgün ve çarpıcı hikâyelerini anlatan filmleri izleyecek.

Bölümde yer alan filmler arasında sanatçı Shirin Neshat’ın, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm’ün hikayesini anlatan ‘Looking for Oum Khultum’, Stephen Nomura Schible’nın müzisyen Ryuichi Sakamoto’nın 50 yıllık kariyerini ele alan ‘Ryuichi Sakamoto:Coda’, Sophie Fiennes’ın beş yıl boyunca Jamaika’dan Paris’e izlediği Grace Jones’un turnesinin yanı sıra ailesiyle geçirdiği anları içeren ‘Grace Jones: Bloodlight and Bami’ ve Lili Fini Zanuck’un Eric Clapton’ın kariyeri ve özel hayatına odaklanan ‘Eric Clapton: A Life in 12 Bars’ bulunuyor.

‘Looking for Oum Khultum’ filminin yönetmeni Shirin Neshat, festivalin Sinemada İnsan Hakları yarışmasında jüri üyesi olarak festivalin konuğu da olacak.

Musikişinas bölümünde yer alan filmlerin tamamı Mart ayında belli olacak.