İstanbul Kültür Yolu Festivali efsanevi sergilere ev sahipliği yapacak

28 Eylül - 06 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali birbirinden etkileyici sergilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Picasso’dan Da Vinci’ye, Frida’dan Andy Warhol’a, Salgado’dan Refik Anadol’a kadar dünyanın önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde bir araya geliyor.

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserleri İstanbul Kültür Festivali kapsamında 28 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde görülebilecek. Sergi, Pablo Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçayı bir araya getiriyor. Pablo Picasso’nun kendisine eşlik eden kadınları konu alan eserlerinin yanı sıra, Françoise Gilot ve Dora Maar gibi kadınların sanatsal çalışmalarını da bir arada sunuyor. Sergide, bu 20. yüzyıl dehasının samimiyetine işaret eden ve kadınlarla olan ilişkilerine tanıklık eden çok sayıda fotoğraf ilk defa gün yüzüne çıkıyor.

Festival kapsamında, tarihin en büyük dahilerinden “Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası” sergisi de 28 Eylül - 15 Ocak tarihleri arasında Lale Müzesi’nde görülebilecek. Sergide sunulan 100’den fazla icat modeli, Da Vinci’nin zihninin derinliklerindeki mucizeleri ortaya koyuyor. Rönesans döneminin önde gelen dehasının çizimlerinden esinlenen bu icatlar, ziyaretçilere insanlık tarihindeki teknolojik ve estetik devrimin bir yolculuğuna çıkmalarını sağlıyor. Liège’de sergilenen bu modeller, sadece Da Vinci’nin mucit kimliğini değil, aynı zamanda sanatının ve bilimlerinin kesişimindeki eşsiz yaratıcılığını da vurguluyor. Sergiye eşlik eden 110’dan fazla belge, kod ve reprodüksiyon ise ziyaretçilere, bu dâhinin eserlerinin ve icatlarının derinliklerine inme fırsatı sunuyor. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında; dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado, kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden “Genesis” sergisi ile ilk defa İstanbul’da seyircisiyle buluşuyor. Sergi, 28 Eylül’den itibaren Aralık sonuna kadar MSGSÜ Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Salgado’nun uzun soluklu projesi: Genesis

Çağımızın en önemli belgesel fotoğrafçılarından ve aktivistlerinden biri olan Sebastião Salgado, daha çok dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki zorlu yaşam ve çalışma koşullarını, yoksulluğu, açlığı ve göçleri yansıtan, etkileyici siyah-beyaz kareleriyle tanınıyor. İstanbul’da 3 ay boyunca sergilenecek olan 245 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan ‘Genesis’ projesi ise, Salgado’nun 2004- 2011 yılları arasında üzerinde çalıştığı dev bir proje; sanatçının deyimiyle “dünyamıza ithaf ettiği bir aşk mektubu” niteliğinde. Salgado’nun iklim krizi ile yok olan coğrafyalar ve yok olmaya yüz tutmuş hayvan türlerine odaklandığı proje, Kuzeyde ve Güneyde, Amazonlarda, Galapagos adalarında, modern toplumun yıkıcı etkisine rağmen değişmeyen manzaraları ve insanları belgeliyor.

Frida Kahlo’nun Günlükleri Sergisi

Ölümünden neredeyse 68 yıl sonra bile, ikonik bir figür olarak ışıldayan Frida Kahlo’nun yaşamına bir yolculuk niteliğinde olan Frida Kahlo’nun Günlükleri Sergisi Grand Pera’da görülebilecek. Global arenada büyük ilgi gören bu sergi, ilk defa Türkiye’de, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek.

Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 1960’lardan günümüze kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol’un “Warhol’un DünyasıPop Art’in İkonu” sergisi İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanat yaşamını, popüler kültürün esasları ve toplum etkilerini inceleyerek şekillendiren Pop Art sanatının en önemli isimlerinden Andy Warhol; dünya sanatı için devrim niteliğinde eserler miras bıraktı.