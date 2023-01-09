İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocukları sanatla buluşturacak

Müzeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında "Değişen Figürler", "Lekeler ve Çizgiler", "Renk Oyunları", "Benim Bakışım" ve "Birleşen Nesneler" adlı atölyeler düzenlenecek.

Atölyeler, İstanbul Modernin koleksiyon ve süreli sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlayacak. Atölyelere katılan çocuklar, müze eğitimcisinin paylaşacağı sanat etkinliğini izleyecek ve sonrasında kendi sanat çalışmalarını yapacak.

Çocuklar, etkinliklerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabilecek. Atölyelerin hepsine kayıt yaptıranlara katılım belgesi verilecek.

Sanat Okulundaki atölye çalışmaları, 4-7 yaş grubu çocuklar için 11.00-12.00, 8-12 yaş grubu çocuklar için ise 14.00-15.00 saatlerinde düzenlenecek.

Farklı kavramlara odaklanarak çocuklara sanatın ifade alanlarını tanıtmayı amaçlayan program, 23 Ocak-2 Şubat'ta hafta içi her gün gerçekleştirilecek.