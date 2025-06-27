İstanbul Müzik Festivali Rossini Gecesi'yle sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği ve Borusan Holding'in destekçisi olduğu İstanbul Müzik Festivali bu yıl 53. kez müzikseverlerle buluştu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin önde gelen isimlerini ve saygın orkestraları İstanbul'da ağırlayan festival, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Borusan Grubu, festivale bu yıl da festival sponsoru ve festival destekçisi olarak katkılarını sundu. Borusan Sanat ise "Yüksek Katkıda Bulunan Kurum" olarak festivale destek verdi.

İstanbul'un birçok bölgesine yayılan ve 13 farklı mekanda düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, "Sınırların Ötesinde" temasıyla birçok değerli sanatçıyı sanatseverlerle buluşturdu. Toplam 19 konserin gerçekleştiği festivali yaklaşık 16 bine yakın müziksever takip etti.

BİFO'yla Rossini Gecesi

Türkiye'nin senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ise Rossini konseriyle festivali noktaladı. Borusan Holding, yüksek katkı veren gösteri sponsoru olarak "BİFO ile Rossini Gecesi" konserini dinleyicilerle buluşturdu.

Daimi şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, klasik repertuarın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen, Rossini'nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı ve "yaşlılık günahlarından sonuncusu" dediği Petite Messe Solennelle'i seslendirdi.

Konserde BİFO'ya, ödüllü Slovak Filarmoni Korosu ve dört yıldız solist eşlik etti. Konserin solistleri İtalyan soprano Claudia Pavone, Gürcistanlı mezzo-soprano Tamar Ugrekhelidze, Arjantinli tenor Juan Francisco Gatell ve Arjantinli bas Nahuel Di Pierro oldu.

Borusan, İstanbul Müzik Festivali'ne olan katkısıyla, festivalin yaşatılması açısından etkili bir rol üstlendi.