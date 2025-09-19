İstanbul’da büyük operasyon: Interpol’ün aradığı hat levha ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Haziran-Eylül ayları arasında 5 ilçede 11 ayrı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tarihi eser ele geçirildi.

20 yıldır kayıp olan hat levha bulundu

Operasyonlarda ele geçirilen eserler arasında, 2 Şubat 2005’te Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camii’nden çalınan ve Interpol tarafından aranan hattat Mehmet Sami Efendi’ye (1837-1912) ait bir hat levha da yer aldı.

Binlerce tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçıların adres ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen eserler arasında:

* Bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluk dönemlerine ait insan bezemeli mozaik,

* Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait altın, gümüş, bronz ve nikel sikkeler (2 bin 627 parça),

* Osmanlı dönemine ait pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona gibi 454 obje,

* 47 adet fil dişinden imal bilezik formunda takı yer aldı.

15 şüpheli gözaltında

Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eserler müzelere teslim edilecek

Ele geçirilen tarihi eserler, işlemlerin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne teslim edilecek.