Nu metalin öncü gruplarından Limp Bizkit, 17 Ağustos’ta İstanbul’da müzikseverlerle bir araya geliyor.

Grup üyeleri, iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilecek konsere aileleriyle birlikte katılacak.

Biletler satışta

1994'te Fred Durst öncülüğünde Florida’da kurulan Limp Bizkit, 90’ların sonu ve 2000’lerin başında metal, hip-hop ve punk etkilerini bir araya getiren tarzıyla dünya çapında ün kazandı.

Grup özellikle, "Nookie", "Break Stuff", "My Way", "Rollin'" ve "Behind Blue Eyes" adlı kült şarkılarıyla listeleri altüst etmeyi başard.

Limp Bizkit'in İstanbul konseri biletleri, İticket ve Bubilet üzerinden satışa sunuldu.