İyilik İçin Sanat Derneği, Hatay’da: “Kadın ve Çocuk Dostu Alan” kuruyor

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren ile Sosyolog ve Eğitmen Aslı Sağal’ın danışmanlığında başlatılan “Kadın ve Çocuk Dostu Alan” projesi ile bölgede kadın ve çocukların ihtiyaçları giderilmeye çalışılacak.

Projenin ilk durağı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Hatay’da 1.200 kişinin yaşadığı Mavi Çadır Kent oldu. Projenin destekçisi Dinamik Yatırım sayesinde kurulan ilk alana çadırların yanı sıra çamaşır makineleri, buzdolabı, televizyon, kıyafet vb. tüm temel ihtiyaç malzemelerinin temini sağlandı.

Projeye ilişkin bir değerlendirme yapan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ortaya çıkardığı yıkım ve kayıplardan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren İyilik İçin Sanat Derneği olarak elimizden gelen tüm desteği bölge halkına ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin birçok şehrinde proje gerçekleştirdiğimiz için deprem bölgelerinde ikamet eden pek çok sanatçımız da var. Dolayısıyla odağımız kültür sanat faaliyetleri olmasına rağmen bölgedeki sanatçılarımızı da düşünerek başladığımız yardım faaliyetlerini büyütme kararı aldık. Deprem bölgesinde bulunan kadın ve çocuklara kalıcı olarak nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesinden hareketle “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesini hayata geçirmeye karar verdik. Dernek olarak depreme maruz kalan şehirlerdeki kadın ve çocukların yaşadıkları çadır kentlere “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” kurmaya Hatay’daki Mavi Çadır Kent’ten başlıyoruz. Bu alanlarda sohbet mekânları, çamaşır odaları, açık mutfaklar, kıyafet değişim kabinleri ve aktivite alanları bulunacak. Böylelikle kadınlarla çocukların travmadan uzaklaşabileceği alanlara yoğunlaşarak yaşanan acıyı bir nebze de olsa azaltmayı, o bölgedeki hayatı elimizden geldiğince normalleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Deprem bölgesinde desteğe ihtiyaç duyan genç sanatçılar vesilesi ile projeyi başlatma kararı alan İyilik İçin Sanat Derneği, birçok ihtiyaç malzemesinin yanı sıra psikolog ve sanatçılardan oluşan eğitimli personelin organize edilmesini de üstleniyor. Danışma kurulu ile projenin detaylarını oluşturan İyilik İçin Sanat Derneği, kurulan kadın ve çocuk dostu alanlarda ilgili belediye iş birlikleriyle sosyalleşme programları da başlatacak.