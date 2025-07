Jennifer Lopez Antalya ve İstanbul konserleriyle Türkiye’de! Doğum gününü burada kutlayacak

Takip Et

ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, temmuz ayında vereceği Türkiye konserleri öncesinde bir video mesaj yayınlayarak Türk hayranlarına seslendi.

Doğum gününü Türkiye'de kutlayacağını belirten Lopez, konser için Antalya'da bulunacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu ifade etti. "Doğum günümden bir gün önce orada olacağım, sabırsızlanıyorum" diyen sanatçı, hayranlarına teşekkür etti.

Jennifer Lopez, "Up All Night Live in 2025" dünya turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Antalya'da, 5 Ağustos'ta ise İstanbul'da sahne alacak. Sanatçı, altı yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Lopez hayranlarına özel buluşma fırsatı

Konser kapsamında sınırlı sayıda izleyiciye Lopez'le tanışma imkânı da sunulacak. ‘Meet & Greet' adı verilen bu özel deneyim için hazırlanan biletler 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu biletleri alan 50 kişi, konser öncesinde Jennifer Lopez'le tanışıp sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansı yakalayacak. Ayrıca konseri VIP bölümünden izleyebilecek ve alana özel giriş noktası kullanabilecek.