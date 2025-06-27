Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli 100 bin lira

Türkiye'deki Jennifer Lopez hayranları 5 Ağustos'a kilitlendi. Dünyaca ünlü yıldız bu tarihte Festival Park Yenikapı'da bir konser verecek.

Pop müziğin simge ismi Jennifer Lopez konseri için en ucuz biletler 1500 ve 2250 liraydı. Bu biletler tükendi bile. 14 bin 500 liralık VIP biletler de satıldı. 3 bin, 5 bin, 8 bin liralık biletler ise hâlâ satışta. Ayrıca 18 bin liralık VIP biletler de satın alınabiliyor.

50 kişi Jennifer Lopez'le tanışabilecek

Bu konserde hayranlarına Jennifer Lopez ile tanışma imkânı da sunuluyor.

100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 'Meet & Greet' biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirebilecek.

Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek.

'Meet & Greet' biletlerinin yakında satışa çıkması bekleniyor.