Jennifer Lopez’le tanışmanın bedeli 100 bin lira
Dünyaca ünlü Amerikalı pop star Jennifer Lopez 5 Ağustos’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Yenikapı’daki konser öncesi Jennifer Lopez’le tanışmak da mümkün olacak. Sadece 50 adet satılacak olan ‘Meet & Greet’ (Tanış ve Selamlaş) biletleri 2 bin 500 dolar olacak. Biletlerin yakında satışa çıkması bekleniyor.
Türkiye'deki Jennifer Lopez hayranları 5 Ağustos'a kilitlendi. Dünyaca ünlü yıldız bu tarihte Festival Park Yenikapı'da bir konser verecek.
Pop müziğin simge ismi Jennifer Lopez konseri için en ucuz biletler 1500 ve 2250 liraydı. Bu biletler tükendi bile. 14 bin 500 liralık VIP biletler de satıldı. 3 bin, 5 bin, 8 bin liralık biletler ise hâlâ satışta. Ayrıca 18 bin liralık VIP biletler de satın alınabiliyor.
50 kişi Jennifer Lopez'le tanışabilecek
Bu konserde hayranlarına Jennifer Lopez ile tanışma imkânı da sunuluyor.
100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan 'Meet & Greet' biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirebilecek.
Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek.
'Meet & Greet' biletlerinin yakında satışa çıkması bekleniyor.