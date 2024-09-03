John Malkovich 16-17 Eylül'de Zorlu PSM sahnesinde
Yönetmenliğini ve başrolünü John Malkovich'in üstlendiği 'The Infernal Comedy', 16-17 Eylül'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak. Malkovich, 1994'te idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i canlandıracak.
AA
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Zorlu PSM, 16-17 Eylül'de 'The Infernal Comedy'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Malkovich oyunda, Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i canlandıracak.
BWO Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, gerçek hayattan alınmış hikayeler, John Malkovich'in muhteşem yorumuyla izleyenleri sanatsal bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Etkinlikte, Orkestra Vivaldi, Beethoven ve Mozart'ın aryalarını canlı olarak seslendirecek.