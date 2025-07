Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, prodüktör ve oyuncu Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra Türkiye'de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda 30 Temmuz'da gerçekleşecek konser, Live Nation ve Stagepass organizasyonu ile Biletinial iş birliğiyle düzenlenecek.

İstanbul'un turizmine katkı sağlayacak

Timberlake'in konseri, sadece Türkiye'den değil, Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi görüyor. Stagepass tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiye dek yaklaşık 12 bin bilet yurt dışındaki müzikseverler tarafından satın alındı. Konserin, İstanbul'un turizmine ve kültürel yaşamına olumlu katkı sunması bekleniyor.

Etkinlikte hayranlar, sanatçının kariyerine damga vuran hit parçalarının yanı sıra, yakın zamanda yayımlanan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was'tan şarkıları da canlı dinleme fırsatı yakalayacak. Albümde öne çıkan 'Selfish' ve 'No Angels' gibi parçalar dijital platformlarda dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Milyonlarca hayranın sabırsızlıkla beklediği İstanbul konseri, Timberlake'in 2025 dünya turnesinin en dikkat çekici duraklarından biri olacak.

Justin Timberlake'in kariyeri

Timberlake bugüne dek 54 milyondan fazla albüm, 63 milyondan fazla single ve *NSYNC grubunun solisti olarak 70 milyondan fazla kayıt satışı elde etti. Pop, dans ve R&B alanındaki etkisiyle 10 GRAMMY Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 23 milyardan fazla dijital dinlenme/izlenme başarısı bulunan sanatçı, 'Saturday Night Live' performanslarıyla 4 Emmy Ödülü kazandı. Beyaz perdede de ses getiren işlere imza atan Timberlake, animasyon serisi TROLLS'teki rolüyle tanınıyor. Serinin üçüncü filmi Trolls Band Together'da da yer alan sanatçı, bu projede seslendirdiği 'Can't Stop the Feeling!' şarkısıyla 2017 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında aday gösterilmişti.