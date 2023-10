Kadın müzisyenlerin sesi "Benim Şehrim, Benim Sesim"

Takip Et

Beats By Girlz Türkiye, genç kadın müzisyenlere yönelik bir atölye ve mentorluk programı olan "Benim Şehrim, Benim Sesim" için başvurularının başladığını duyurdu. British Council'ın "Kültürde Kadın Gücü Destek Programı" çerçevesinde hayata geçirilen program, üçüncü edisyonuyla daha da genişleyerek Türkiye sınırlarını aşıp Ankara'dan Balkan şehirlerine kadar uzanmayı hedefliyor. Başvuruların son tarihi 23 Ekim olarak belirlendi.

Kadınlar Festivali İstanbul'un bir parçası oldu

Beats By Girlz Türkiye ve British Council tarafından 2021 yılında ilk kez başlatılan "Benim Şehrim, Benim Sesim" projesi, WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'un bir parçası olarak ortaya çıktı. Program, Manchester merkezli alternatif bir müzik girişimi olan Brighter Sound partnerliği ile Beats By Girlz Türkiye’nin kurucusu da olan İstanbul merkezli müzisyen, müzik yapımcısı ve ses tasarımcısı Beril Sarıaltun’un küratörlüğünde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yılın ikinci edisyonunda, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır'dan gelen 15 kadın müzisyenle bir araya gelinerek bu coğrafyanın ilham veren sesleri keşfedildi. Programın rotası bu yıl genişleyerek Türkiye'den Ankara ve Balkanlar'dan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan'ı da içine alacak şekilde genişletildi. ‘Benim Şehrim, Benim Sesim’ genç kadın müzisyenlerin yaşadıkları şehirlerin seslerinden ilham alarak kendi müziklerini yaratmalarını amaçlıyor. Bu program kapsamında üretilen her bir şarkı, bireysel bir hikâyeden yola çıksa da o şehrin günlük ve kolektif yaşantısından da birer kesit sunuyor. Şehirler, müzisyenlerin ilham aldığı sesler eşliğinde şarkılara dönüşürken tüm bu üretim süreci de bir belgesele dönüştürülüyor ve hem işitsel hem görsel farklı platformlara yayılan bir anlatı ortaya çıkıyor.'