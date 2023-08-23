Kadınların ışığı Çoruh Nehri kıyısından yükselecek

Başak Nur GÖKÇAM

Çağdaş sanatla yerel kültür arasındaki ayrımları ortadan kaldırmayı amaçlayan Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ile modern kültürün tüm dikkatini üzerinde toplarken, geliştirdiği yeni projesi Kadın Eğitim Merkezi ile de yerel kültürün unutulmuş dinamiklerini yeniden canlandıracak. Bayburtlu kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik gücünü arttırmak için çalışmalarını sürdüren vakıf, bu kapsamda 8 dönüm arazi üzerinde 2 bin 550 metrekarelik alana sahip ‘Baksı Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’ni hayata geçirecek. İçinde 7 atölye, 1 çok amaçlı salon, satış merkezi, kütüphane, kreş, kafeterya ve misafirhanenin olduğu eğitim merkezinin mimari projesini ise Tabanlıoğlu Mimarlık gönüllü olarak üstlendi.

2017 yılında mimari ödül programı MIPIM AR Future Awards ‘Sivil ve Kamu Binası’ kategorisinde ödül alan tasarıma sahip eğitim merkezi ile bölgeye hem sosyal hem de ekonomik anlamda katkı sunması hedefleniyor. Projenin yatırım bedelinin ise 100 milyon TL olması planlanıyor.

Projenin, Anadolu’nun diğer bölgelerinde de benzer projeler hayata geçirilmesi için ilham verici olacağını belirten Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Kadının Anadolu’ya, çağdaş tasarıma, geleneksel zanaata, istihdama, sosyal ve kültürel yaşama etkili biçimde katılımını, kadınının hak ettiği toplumsal ve ekonomik gücü geri kazandıracak bu projenin hayata geçirilmesi için destek çağrısında bulunuyoruz.

Bayburt’ta atılacak doğru bir adımla Anadolu kadınını güçlendirmeyi amaçlayan bu önemli girişim ile; devletten STK’lara, özel sektörden bireysel destekçilere kadar tüm herkesi, iş birliğine, beraber düşünmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.

Anadolu kadını üretime dahil olmalı

Kadının eğitimi ve istihdamı projesinin hiç vazgeçmedikleri bir konu olduğunun altını çizen Koçan, “Çünkü bize göre kadın kültürün taşıyıcısı ve sahip çıkanıdır. Bugün kadim kültürden ne kaldıysa daha çok kadınlar onu korumuşlardır. Çeşitli ilgi alanları, beceri ve yetenekleriyle Bayburtlu kadınların deneyimlerini paylaşacakları ve değerlendirecekleri Kadın Eğitim Merkezi, katılımcı her birey için olduğu gibi aynı zamanda toplum için bir kaynak olarak hizmet verecek.

Kadınların var olma biçimini güçlendirecek ve yepyeni bir özkaynak yaratacak. Hüsame Köklü tarafından bu amaçla bağışlanmış olan arazide, her nesilden kadın bir arada daha güçlü ve daha verimli olabilecekleri imkanları kazanacak. Bu ortak ‘ev’ de kadınlar kendilerine doğrudan fayda sağlayacak üretimler yapabilecek, öğrenecek, öğretecek, gelişecek. Asıl önemlisi, sürekliliği olan bir altyapının ilk ve en önemli adımı atılmış olacak” diye konuştu.

Ürünler Avrupa pazarına sunulacak

Merkezde geleneksel dokuma ehram, kilim, halı ve el sanatları ürünleri üretilecek. Kadınlar, gelenekten, yola çıkarak üretecek. Doğal boyalı malzeme ve iplik kullanacaklar. Tüm üretimler el yapımı olacak. Hazırlanacak ürünleri güncel tasarımcılar tasarlayacak ve Baksı markası ile Avrupa pazarına sunulacak.

“Geleneğe bağlı ancak çağın ruhuyla donatılmış bir proje olacak"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel de, “Mimari bağlamda bu gönüllü hikayenin izini süren “yapı” alçakgönüllü, işlevsel, uyumlu ve kapsayıcı olma kriterleri ile biçimlendi. Yerel yapı kültürüne uygun ancak çağdaş yöntem ve imkanlarla tasarlanan çok işlevli yapının alanları kullanıma göre biçimlendi ve konumlandırıldı. Kadınların bir arada üretecekleri ve bilgiyi bir sonraki nesle aktarmanın teşvik edildiği bu organizasyon, yerel kültürün ve özgün değerlerin yaşamasına ve çağdaş imkanlarla gelişmesine vesile olacağı umudunu taşıyor” dedi.