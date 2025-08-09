Kahramanmaraş’ta asırlık mukarnas sanatı ahşapla buluşuyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan ahşap ustası Halil Maraşlıoğlu, Türk-İslam mimarisinin önemli unsurlarından biri olan mukarnas sanatını ahşap işçiliğiyle harmanlayarak zamana meydan okuyan eserler ortaya koyuyor. Mihraplardan kubbelere kadar cami mimarisinin estetik ve akustik açıdan öne çıkan detaylarını oluşturan mukarnas, Maraşlıoğlu’nun ellerinde hem görsel bir şölen hem de ses düzenini optimize eden mühendislik harikalarına dönüşüyor.

Kündekari ve oyunmacılık gibi geleneksel tekniklerle birlikte mukarnas üzerine yoğunlaşan usta, kestane kerestesiyle çalışarak ses yankısını artıracak hesaplamalar yaptığını anlattı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş aldığını belirten Maraşlıoğlu, “Bu eserler sadece süs değil, aynı zamanda mükemmel bir ses düzeni sağlayan tasarımlardır” dedi.

Gelecek nesillere aktarılacak bir miras

Şu anda Kahramanmaraş’taki bir cami için çalıştıklarını ifade eden Maraşlıoğlu, mihrap parçalarının montajının başladığını söyledi. “Ecdadımızdan gördüğümüz bu sanatı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın hem estetik hem de akustik yönü var. Ecdadımız, yankıyı mükemmel hale getirmek için özel hesaplamalar yapmış. Biz de aynı hassasiyetle devam ediyoruz” dedi.

Sanatı gençlere öğretmeyi amaçladıklarını da vurgulayan Maraşlıoğlu, “Bizden sonraki nesle bu sanatı en iyi şekilde öğretmeye gayret ediyoruz” diyerek çalışmalarının hem kültürel mirası korumak hem de yaygınlaştırmak amacı taşıdığını belirtti.