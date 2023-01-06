Kalyon Holding'den iyi bir gelecek için İleri Dönüşüm Sergisi

Kalyon Holding faaliyet gösterdiği her alanda ve coğrafyada misyon ve vizyonu doğrultusunda, “Toplum”, “Tasarım”, “Teknoloji” ve “Tabiat”ı odağına alarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla üretim ve yatırımlarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketmeye vurgu yapmak adına, kullanılmayan nesneleri kullanılabilir objelere dönüştürme düşüncesini temel alan ‘İleri Dönüşüm Sergisi’nin ikincisini Nevçarşı’da hayata geçirdi.

Sergi ile gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

‘İleri Dönüşüm Sergisi’ için, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba’nın üstlendiği sergide toplam 38 eser yer alıyor.

Tasarım ve ürün ilişkisi farklı deneyimleniyor

Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve sanatçılara malzeme olarak bir hammadde yerine tam tersi normalde kullanım alanı olan bir ürün vererek yeniden dönüşüme giren tasarımlara imza atılmasını sağladığı bu proje, tasarıma farklı bakış açısı katmak ve ürün zenginliğini kullanmak için önemli.

Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri kullanmaya, artık gerçek fonksiyonunu yitirmiş ürünleri değerlendirmeye yönlendirecek ‘İleri Dönüşüm Projesi’nin ilk ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye’nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak.

Süzgeçten aydınlatmaya, fırıncı küreğinden hoparlöre, kürekten tahterevalliye bu şaşırtıcı ve ilham verici tasarımları görmeye bekliyoruz.

Çevre dostu, renkli açılış

Sergi açılışında, tüm müzik enstrümanları geri dönüşüm ürünlerden oluşan Fungistanbul müzik grubu keyifli bir konser verirken, öğrenciler plastik şişelerden yaptıkları sevimli hayvan figürleriyle açılışa renk kattı.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde açılan sergiyi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya da ziyaret etti.

Sergi, Üsküdar Nevçarşı’da 5 Şubat’a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.