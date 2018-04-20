“Köy Enstitüleri” Antalya Kültür Sanat’ta sergileniyor

20 Nisan 2018

Batur İLHAN

ANTALYA -Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ATSO) kente armağanı Antalya Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)” 21 Nisan Cumartesi’den itibaren ziyarete açılıyor. Açılış öncesi ATSO Eğitim, Araştırma, Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, serginin Küratörü Ekrem Işın ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Antalya Kültür Sanat’ın yeni sergisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim, kültür ve aydınlanma tarihinde önemli bir yer tutan “Köy Enstitüleri” teması ile açılacağını kaydeden Başkan Davut Çetin, “Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)” isimli sergimiz Köy Enstitülerini genel olarak irdelerken Antalya Aksu Köy Enstitüsü’nü özel olarak mercek altına alacak.” dedi.

“Cumhuriyet’in devraldığı Osmanlı mirasıdır”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı iş birliğiyle düzenlenen serginin küratörü, Ekrem Işın açılışta İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Köy Enstitüleri ve serginin oluşma süreciyle ilgili söz alarak: “Bu serginin merkezinde İsmail Hakkı Tonguç gibi büyük bir haysiyet insanı vardır. Sergideki fotoğraflara bakan kişi, görüntülerin kendi kendilerine hareket ettikleri izlenimine kapılabilir. ‘İş İçin Eğitimde’ başlıklı fotoğraflardaki öğrenciler duvar örmekte, bahçe sulamakta, tuğla taşımaktadır. Bir diğer fotoğraf dizisi ise Türkiye’nin trajik görüntülerini içerir. Enstitülere gelen köylü çocukların ilk gün hatıralarıdır bunlar. Bu insanlar Cumhuriyet’in devraldığı Osmanlı mirasıdır.” şeklinde konuştu.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, “Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri 1940-1954” sergisi, 5 Ağustos’a kadar görülebilecek.