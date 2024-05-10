Kültür ve sanatta engeller ortadan kalkıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom desteğiyle hayata geçirilen 'Sesli Adımlar' uygulaması görme ve işitme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan AKM'nin açık ve kapalı alanlarında rahatça yön bulmalarına imkan tanıyor.

Erişilebilir Tiyatro

AKM'deki bir diğer proje olan 'Erişilebilir Tiyatro' ise sanatseverlere engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor. Proje kapsamında, AKM'deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı, canlı betimleme ve özel sahne turu uygulamaları ile görme ve işitme engelli bireylerin sanatla konforlu bir şekilde buluşabilmesi hedefleniyor.