Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Türkiye'nin kültür vizyonunu Rusya'da dünyaya anlattı

Forumun açılışında konuşan Mumcu, Rusya Federasyonu’na ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ederek, Türkiye’nin medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan kadim coğrafyasına dikkat çekti.

Türkiye’nin, kültürel mirası korumayı ve farklı kültürler arasında köprü kurmayı stratejik bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Bakan Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:

“Zengin mirasımızı çağın teknolojileriyle buluşturarak kültürü daha erişilebilir ve daha etkileşimli hale getiriyoruz. Bu kapsamda modern müzecilik anlayışımızı ‘Gece Müzeciliği’ uygulamasıyla zenginleştirdik. ‘Geleceğe Miras’ projesi ile başlattığımız ‘Türk Arkeolojisinin Altın Çağı’, kültürel diplomasi girişimlerimiz ve uluslararası festivallerimiz bu vizyonun somut göstergeleridir.”

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kazandırılan yeni değerler sayesinde Türkiye’nin kültürel çeşitliliğinin uluslararası düzeyde görünür hale geldiğini vurgulayan Mumcu, GastroTurizm vizyonuyla Anadolu mutfağının binlerce yıllık birikiminin dünyaya tanıtıldığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mumcu ayrıca, kültürel işbirliğinin uluslararası dostluğun inşasındaki belirleyici rolüne dikkat çekerek, Forum’un ülkeler arasında kalıcı ve yapıcı bağların güçlenmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.