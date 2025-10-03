Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2025 rekorların yılı oldu, 2026'da sürecek

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025-2026 kültür sanat sezonu lansmanında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültürel vizyonunu anlattı.

Ersoy, “Her yaştan, her kesimden insanımıza ulaşan etkinliklerle sanatı toplumun her katmanına taşıyoruz. Dijitalleşen dünyada Türk sanatını küresel ölçekte görünür kılmak için de adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Bakan Ersoy, özellikle gençleri sanat üretim ve izleme süreçlerine dahil etmek istediklerini belirterek, bu vizyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle daha da güçlendiğini vurguladı.

Kültür Yolu Festivali dünyanın en büyüğü

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ulaştığı noktaya değinen Ersoy, bu yıl 20 şehirde 7 bine yakın etkinlik düzenleneceğini, 45 bin sanatçının sahne alacağını duyurdu. Festivalin dünyanın kendi alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu ifade eden Ersoy, “2026’da 26 şehre, 2027’de ise 32 şehre ulaşacağız” dedi.

Festival takvimine yeni illerin ekleneceğini açıklayan Ersoy, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın 2026’da; Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın ise 2027’de programa dahil edileceğini açıkladı.

Yaşayan Miras Şölenleri

Bu yıl Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te düzenlenen “Bir Anadolu Şenliği”nin 2026’da dört yeni şehirde daha yapılacağını duyuran Bakan, “Yaşayan Miras Şölenleri”nin de 15 ile yayılacağını söyledi.

Ersoy, “Gelecek yıl 26 şehrimizde Kültür Yolu Festivali, 9 şehrimizde Bir Anadolu Şenliği, 15 ilimizde de Yaşayan Miras Şölenleri gerçekleştirerek toplam 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanatla buluşturacağız” dedi.

Devlet Tiyatroları rekor kırdı

Devlet Tiyatrolarının son yıllarda büyük bir yükseliş yakaladığını söyleyen Ersoy, 2024 yılında 237 oyunla 6 bin 676 temsil yapıldığını ve 2 milyon 269 bin seyirciye ulaşıldığını açıkladı.

“Yeni sezonda Faust, Büyük Romulus, Ölü Canlar ve Gümüş Patenler gibi prestijli oyunlar sahnelenecek” diyen Ersoy, Devlet Tiyatrolarının bu sezon 64 sahnede perde açacağını, yıl sonuna kadar 70 sahneye ulaşacağını belirtti.

Ayrıca Vagon Sahne ve Kamyon Sahne projeleriyle mobil tiyatro uygulamalarının genişleyeceğini, 2,5 milyon seyirci hedeflendiğini kaydetti.

Opera ve bale ilgi odağı oldu

Devlet Opera ve Balesinin 2024-2025 sezonunda 703 bin seyirciyle buluştuğunu aktaran Ersoy, “Fındıkkıran biletleri 45 saniyede tükendi” dedi.

Şırnak’ta başlayan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin yoğun ilgi gördüğünü, 2026’da ikinci festivalin Bayburt’ta başlayacağını duyurdu. Yeni sezonda “Troya”, “Deli Dumrul”, “Kürk Mantolu Madonna” gibi eserlerin sahneleneceğini de açıkladı.

Tüm filmler 120 TL

Sinemaya verilen destekleri anlatan Ersoy, 2025’te 362 projeye 470 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

“Türk sineması artık yalnızca eğlence değil, kimliğimizi dünyaya tanıtan bir araç” diyen Ersoy, çarşamba günlerinin “Sinema Günü” ilan edildiğini, tüm filmlerin 120 lira olacağını açıkladı.

Ayrıca 27-28 Eylül’de düzenlenen Türkiye Sinema Festivali’nde 780 bin seyirciyle tüm zamanların eylül ayı rekorunun kırıldığını hatırlattı.

Diziler ve CSO’nun 200. yılı

Türk dizilerinin 170’den fazla ülkede 1 milyardan fazla kişiye ulaştığını hatırlatan Ersoy, bu gücü tanıtım stratejilerinde kullandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının ise bu yıl 200. yaşını büyük bir konser serisiyle kutlayacağını duyurdu.

Kütüphaneler ve telif haklarında büyük ilerleme

Bakan, 1301 kütüphaneyle hizmet verdiklerini, kitap sayısının 26 milyona, üye sayısının ise 7,6 milyona ulaştığını söyledi. Rami Kütüphanesi’nin 2,5 yılda 7 milyon ziyaretçiye ulaştığını ve uluslararası ödüllerde finalist olduğunu hatırlattı.

Telif haklarında da önemli adımlar atıldığını belirten Ersoy, müzik meslek birliklerinin telif gelirlerinin yüzde 343 artışla 2,2 milyar lirayı aştığını açıkladı.

“Sanat stratejik bir alan”

Konuşmasını “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kültür ve sanat, ekonomi, teknoloji ve diplomasi kadar stratejik bir alandır” sözleriyle tamamlayan Bakan Ersoy, yeni sezonda tüm sanatçılara başarılar diledi.