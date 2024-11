Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Festivallerle şehirlerin markalaşmasını sağlıyoruz

Takip Et

Zühre KURT

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on altıncı ve son durağı Türkiye’nin turizm başkenti Antalya oldu.

Antalya’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli turizm başkentlerinden olduğunu belirten Ersoy, “Antalya’nın kültürel mirasına sahip çıkarken tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirdik. Altyapı sorunlarını çözüme kavuştururken tarımı ihmal etmedik. Sahillerimize değer katan çalışmalar yaptık. Turizmi 365 güne yayabilmek için olabildiğince çeşitlendirdik. 9 gün boyunca oteller doluyor. Esnafla konuşuyoruz, esnaf ‘9 gün boyunca biz 2-3 aylık ciro gerçekleştirdik, bitmesin, hep yapın’ diyor. Komşu şehirlerden bazı şehirlerde şehir nüfusu kadar katılım oluyor. Şehrin markalaşması, şehrin potansiyelinin artması açısından kalıcı bir etki yaratıyor. Kültür Yolu Festivali’ne gitmeyen biri gidenleri dinlediği zaman bir dahaki gezi programına dahil edebiliyor. Şehrin turizm açısından markalaşmasını sağlıyorsunuz” diye konuştu. Ersoy, bu bakış açısıyla Bakanlık olarak yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti ve “Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm” anlayışıyla geliştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin hayata geçirildiğini dile getirdi.

6 milyarlık kazı bütçesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “2018 yılında 12 aylık kazı programı ile başladık. Eskiden 45-60 gün kazılıyordu. Biz yıl boyu kazı yaptık. Sistem kuruldu ikinci aşamaya geçtik geleceğe miras projesi yaptık. Eskiden 500 dönüm arazide bir noktada kazılırdı şimdi birçok yerde aynı anda kazı imkanı sağlıyoruz. 36,7 milyon liraydı eskiden kazı için ayrılan bütçe. Kazıdan sonra restorasyon lazım. Geçen sene 1,2 milyar bu sene de çok artırdık 6 milyar TL oldu” dedi.

Ersoy kıyı kentlerinde gece etkinliklerine ağırlık verdiklerini ifade ederken “Turist gündüz otelden çıkmıyor. Efes, Hierapolis, Side’de başladık. Aydınlatma altyapıları oluşturduk ve inanılmaz katılımlar oluyor. Efes’te 100 bin, Hierapoliste 80 bin, Side’de 40 bin turist gece etkinliğine katıldı. Böylece turizm sezonu da uzadı, kültür amaçlı gelenler için çok iyi oldu. Mutlaka gece Side’yi görün. Biz böylece yeni bir cazip turizm ürünü yaratmış olduk” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. 4 yıl önce bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 16 şehirde devam ettirdiğimiz festival, seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi. 2025’te 4 şehri daha festival kapsamına aldık. Malatya, Mardin, Manisa, Kayseri yeni 4 festival yolu 2025’te 20 şehir olacak.”

Ünlü ressam Pablo Picasso’nun sevdiği yemek menüsü Antalya’da

Bu yıl festivalin önemli yıldızlarından biri de Pablo Picasso. Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer alan Picasso’nun 80’den fazla eserinin yer aldığı ‘Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 77 ayrı noktada toplam 285 etkinliğe sahne olan festival öncesi ilginç bir tadım etkinliği gerçekleştirildi. ‘Picasso’nun Sevdiği Yemekler Menüsü’ tadımında, ünlü ressamın en beğendiği kuzu kulağı çorbası, yemekler ve tatlılardan oluşan bir menü servis edildi. 7 Mehmet Restoran’ın üçüncü nesil temsilcisi Şef Mehmet Akdağ, Picasso’nun damak zevkine hitap eden yiyecekleri Akdeniz’in yerel lezzetleri ve geleneksel Türk mutfağıyla buluşturan bir menü sundu. Akdağ “Antalya’da bir Picasso etkinliği olacağını duyunca heyecanlandık ve ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra Picasso’nun sevdiği yemeklerin anlatıldığı kitabı bulduk. Madem böyle bir şey var misafirlerimize neden o anları yaşatmayalım? Picasso ne yediyse aynı tariflerle bir menü hazırladık. Bazıları ağır gelebilir tabii ki, çünkü av hayvanları var işin içerisinde ama Picasso’nun bu anlarını yaşatmak istedik” dedi.

“Sirkeci ve Haydarpaşa projelerinde AVM ve otel olmayacak”

Antalya Kültür Yolu Festivali açılışında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Sirkeci ve Haydarpaşa projelerine dair şunları söyledi: “ Bu tarz etkinlik merkezlerine İstanbul gibi megakentlerin ihtiyacı var. Proje içinde kültür olacak, sanat olacak, millet bahçesi olacak. Rami kışlasındaki gibi bir millet bahçesinden bahsediyorum. İçinde hiçbir zaman AVM olmayacak. İstanbul; treni, kültür sanatı ile niye ön plana çıkmasın? Sirkeci gibi bir yerde Avrupa’ya göçün başladığı bir nokta, kültürün bir parçası, niye oraya bir göç müzesi yapılmasın?" dedi.

Opera ve bale Şırnak’tan tüm Anadolu’ya yayılacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni Aralık ayında Şırnak’ta başlatacaklarını, “Susamış illerimiz var. Opera ve bale her yere gidecek” diyerek açıkladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya’daki kapanışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk “Aspendos’ta provalarımızı bile 3 bin kişi seyretti. Festival katılımlarında yüzde 123, yerleşik etkinliklerde ise yüzde 54 artış var. 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’ne Şırnak’ta başlıyoruz. Sonra Erzincan, Ardahan, Hatay, Kırklareli, her ilimize gideceğiz. 6 ilimiz var şu anda, yetenek her yerde diyerek yetenek tespit alanları da yaratacağız. Benim ilk görevim opera ve balenin tanıtılması ve sevdirilmesi. Bazı alanlar eğlence figürü gibi görünebiliriz ama biz çocuklara ve gençlere alan oluşturuyoruz. Bakanlığımızla omuz omuza hareket ediyoruz ki bize alan açtı rahat çalışma ortamı sundu. 300 binlerden 600 binleri aştık seyirci sayısında” dedi.