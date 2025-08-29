Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema sektöründe desteği ikiye katladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının 2. döneminde Türk sinemasına önemli bir destek açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 28 projeye toplam 7 milyon 375 bin liralık kaynak sağlandı.

2025’te destekler rekor kırdı

Bakanlığın desteğiyle 2025 yılında Türk sinemasına aktarılan toplam kaynak 14 milyon 69 bin liraya ulaştı. Bu tutar, 2024’te 60 projeye verilen 6 milyon 621 bin liralık destekten yaklaşık iki kat fazla oldu.

2025’in ilk yarısında 40 projeye 6 milyon 694 bin lira aktarılırken, ikinci dönemle birlikte desteklenen proje sayısı 68’e çıktı.

Destek alan projeler

Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirmesiyle ikinci dönem kapsamında;

* 7 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 200 bin lira,

* 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira,

* 4 kısa animasyon film yapım projesine 1 milyon 300 bin lira,

* 3 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 950 bin lira destek verildi.

Böylece 2025 yılında yalnızca proje bazlı destekler 217 milyon 24 bin liraya ulaşarak Türk sineması için tarihi bir rekor kaydedildi.

Uzun metrajlı destekler yolda

Bakanlık, uzun metrajlı sinema filmleri için 2025 yılının 2. dönem desteklerini eylül ayı sonunda açıklayacak. Desteklerle ilgili detaylara sinema.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.