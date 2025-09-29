Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında sinema sektörüne aktarılan toplam desteğin 359 milyon lirayı aştığını duyurdu. Böylece Türk sinema tarihindeki en yüksek destek miktarına ulaşıldı.

24 projeye 142,4 milyon lira

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira kaynak sağlandı. Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen bu projeler, Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Öne çıkan projeler

Destek alan projeler arasında önemli yönetmenlerin yapımları dikkat çekiyor.

* “Altın Ayı” ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Ayda filmi

* Cemil Ağacıkoğlu’nun Toronto Film Festivali’nde prömiyer yapan Sessiz Dağ projesi

* Popüler animasyon serilerinden Rafadan Tayfa: Gordion ve Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

* Yeni nesil yapımlar arasında Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi ve Umay Ana: Taşların Gizemi

Rekor düzeyde artış

Geçtiğimiz yıl sinema sektörüne sağlanan destek 284 milyon 141 bin lira olmuştu. Bu yıl ise yaklaşık yüzde 27 artışla 359 milyon 424 bin liraya yükseldi. Bakanlık, animasyon ve ortak yapımlara sağlanan desteğin sektörün gelişimine ivme kazandıracağı görüşünde.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı yeni destek listesine resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.