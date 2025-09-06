Kültür Yolu, 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali oluyor

Nurdoğan A. ERGÜN/KAYSERİ

Kayseri, bu yıl ilk kez düzen­lenen Kayseri Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kül­türün yeni adresi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy’un katılımıyla açılışı yapılan festival, dokuz gün boyunca kon­serler, sergiler, söyleşiler ve atöl­yelerle şehri bir kültür merkezi haline getirecek. Festivalin açı­lış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy, “Kayseri’ye geldiğinizde, Kay­seri’nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ola­rak ülkemizin ve medeniyetimi­zin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri’nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek ol­manın gayreti içinde olduk. Biz ba­kanlık olarak Kayseri’nin potansi­yeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak, bu şehrin çok daha faz­lasını başarılabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik” dedi.

Kültürler arası mirası dünyaya tanıtıyor

Kültür Yolu Festivalleri’nin 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali haline geldiğini ve şehir­lerin kültürel mirasını dünyaya ta­nıtmayı hedeflediğini belirten Ba­kan Ersoy, “Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettir­diğimiz festival, ülkemizin en bü­yük ve en zengin marka projelerin­den olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en bü­yük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri’nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Fes­tivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle bu­luşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedefle­diğimiz bir kültür atılımıdır. Ama­cımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür sanat formla­rıyla harmanlamak ve bunları şe­hirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır” diye konuştu.

“Herkes kendi şehrini rekabette avantajlı konuma getirmeli”

Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı ziyaretlerde şehirlerin kü­resel rekabet gücüne dikkat çeken Bakan Ersoy, “Dünyada artık ülke­ler arasında değil şehirler arasın­da bir rekabet yaşanıyor. Bunun için şehrini seven, şehrin esnafını, ticaretini, ekonomisini önemse­yen, yaşadığı şehre değer katmak isteyen herkesin kendi şehrini bu rekabette avantajlı konuma getir­mek için mücadele etmesi gerekti­ğini belirtiyorum. Hepimiz kendi­mize şu soruyu sormalıyız; bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabi­lir? Şehrimize daha fazla turist nasıl çekebiliriz? Farklı şehir­lerden, ülkelerden insanların şehrimize gelmesi için biz neler yapabiliriz? İşte bu sorulara ger­çekçi cevaplar verip, doğru stra­tejiler geliştirerek ve en önemli­si belirlenen hedeflere ulaşmak adına ortak hareket edebilecek bir irade ortaya koyabilirsek, iş­te o zaman birçok şeyi başarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Picasso’nun eserleri Kayseri’ye geldi

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi ile sanatseverler de Picasso eserleri ile buluştu. Modern sanatın öncü isimlerinden Picasso’nun sanat yaşamı ve kişisel ilişkilerinin eserlerine yansımalarını ortaya koyan sergide, sanatçının farklı dönemlerine ait gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.