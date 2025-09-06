Kültür Yolu, 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali oluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu seferki durağı Kayseri oldu. Bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapan kent, dokuz gün boyunca sanatın ve tarihin buluşma noktası olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor" dedi.
Kayseri, bu yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali ile sanat ve kültürün yeni adresi oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açılışı yapılan festival, dokuz gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve atölyelerle şehri bir kültür merkezi haline getirecek. Festivalin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kayseri’ye geldiğinizde, Kayseri’nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri’nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde olduk. Biz bakanlık olarak Kayseri’nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak, bu şehrin çok daha fazlasını başarılabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik” dedi.
Kültürler arası mirası dünyaya tanıtıyor
Kültür Yolu Festivalleri’nin 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali haline geldiğini ve şehirlerin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirten Bakan Ersoy, “Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri’nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır. Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır” diye konuştu.
“Herkes kendi şehrini rekabette avantajlı konuma getirmeli”
Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı ziyaretlerde şehirlerin küresel rekabet gücüne dikkat çeken Bakan Ersoy, “Dünyada artık ülkeler arasında değil şehirler arasında bir rekabet yaşanıyor. Bunun için şehrini seven, şehrin esnafını, ticaretini, ekonomisini önemseyen, yaşadığı şehre değer katmak isteyen herkesin kendi şehrini bu rekabette avantajlı konuma getirmek için mücadele etmesi gerektiğini belirtiyorum. Hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız; bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabilir? Şehrimize daha fazla turist nasıl çekebiliriz? Farklı şehirlerden, ülkelerden insanların şehrimize gelmesi için biz neler yapabiliriz? İşte bu sorulara gerçekçi cevaplar verip, doğru stratejiler geliştirerek ve en önemlisi belirlenen hedeflere ulaşmak adına ortak hareket edebilecek bir irade ortaya koyabilirsek, işte o zaman birçok şeyi başarmış olacağız” ifadelerini kullandı.
Picasso’nun eserleri Kayseri’ye geldi
Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi ile sanatseverler de Picasso eserleri ile buluştu. Modern sanatın öncü isimlerinden Picasso’nun sanat yaşamı ve kişisel ilişkilerinin eserlerine yansımalarını ortaya koyan sergide, sanatçının farklı dönemlerine ait gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.