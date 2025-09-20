Kültür Yolu Festivali’nin 13’üncü durağı Ankara oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13’ncü durağı olan Ankara, 20-28 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali süresince konserlerden tiyatroya, sergilerden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar 9 gün boyunca, 110 farklı noktada 702 etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinliğe yoğun ilgi

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden biri ise ‘Gürkan Plak 1970’ isimli plak ve gramafon satılan dükkanda yapılan ‘Sırlı Aynaya Yansıyan Kültürümüz’ etkinliği oldu. Etkinlik müziksevelerden tam not aldı. İşletme sahibi Gürkan Gürbüz, 30 yıldır gramofon ve taş plak sattığını belirterek, "Bu işe çok küçük yaşta koleksiyoner olarak başladım. Yaklaşık ’95’ten beri de dükkânım var. Kendi bildiklerimi insanlara aktarıyorum. Ankara’da bu işi de iyi yapıyoruz. Yabancı plak, yerli plak, taş plak, gramofon, herkesin sorularına cevap verebilecek seviyeye gelmişiz" dedi.

"Müzik dünyasının sahafıyız"

Kültür Yolu Festivali hakkında görüşleri belirten Gürbüz, "Başında ‘kültür’ olduğu zaman herkesin bir anda desteklemesi gereken konsept oluyor. Çünkü insanlar geçmişimize dair olan şeyleri unuttuğu zaman, gördüğü zaman şaşırıyorlar. Gramofonlar, radyolar, taş plaklar, örneğin biz burada şarkı çalıyoruz, genç bir çocuk geliyor ‘Bu şarkıyı şu popçu söylüyor’ diyor. Aslında şarkı 1971’e ait bir şarkı. İşte onlara söylüyoruz, çıkışı budur. Yani nasıl kitaplarda sahaf varsa, müzik dünyasının sahafıyız" şeklinde konuştu.

Müşterilerin ziyaret amaçlı da dükkana uğrayabileceklerini söyleyen Gürbüz, "Her zaman gelebilirler, adresimiz internette mevcuttur. Geldikleri zaman illaki buradan bir şey alacaklarına dair baskımız yok. Oturup bu havayı solumaları bile yetiyor. Çünkü insanları sadece geriye götüren bir şarkı, bir koku, bir de fotoğraf. Direkt 30 sene geriye alıyor" açıklamasında bulundu.