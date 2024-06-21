'Kum Zambağı' 5 Temmuz'da vizyonda

Koz Yapım'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da vizyona girecek filmin başrollerinde Mert Turak ve Özge Borak yer alırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Orhan Kılıç, Tuncay Çağıl ve Murat Ercanlı bulunuyor.

İlk resmi fragmanı paylaşılan dram ve aşk türündeki filmin dağıtımını ise A90 Pictures üstleniyor. Film, eski kocasından şiddet gördükten sonra yeni bir yuva arayan Afife'nin Yunus ile ilişkisini konu ediniyor.