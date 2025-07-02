Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Cevat Akarsu" rolü ile tanınan Şekip Taşpınar yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Taşpınar'ın biyografisi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Sıklıkla yöneltilen soru "Şekip Taşpınar kimdir", "Akarsu neden öldü" şeklinde...

Mehmet Şekip Taşpınar neden öldü?

Şekip Taşpınar'ın henüz ölüm nedeni bilinmiyor. Taşpınar daha önce alkol zehirlenmesi geçirmişti.

Şekip Taşpınar kimdir?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969’da Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda tamamladı. Sahne hayatına 1988 yılında Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu’nda adım attı. 1990-1994 yılları arasında konservatuvar eğitimi aldıktan sonra, 1995’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda profesyonel olarak görev yapmaya başladı.

1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na atandı ve 2000-2003 arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi. 1988’den bu yana TRT başta olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı. Geniş kitlelerce tanınması ise 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle oldu.