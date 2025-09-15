Kütahya’da tarihi keşif: Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te önemli keşiflere imza atıldığını duyurdu. Kazılarda mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor” ifadelerini kullandı.

Tunç Çağı’na ışık tutacak buluntular

Ortaya çıkarılan idollerin yanı sıra tamamlanmamış seramikler de kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Bu eserlerin, dönemin üretim teknikleri hakkında önemli bilgiler sunduğu kaydedildi.

Kazılardan elde edilen bulguların, Tunç Çağı toplumlarının sosyal ve dini yapısına dair yeni perspektifler kazandırması bekleniyor.

Kazılar devam ediyor

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çalışmaları yürüten bilim insanlarına teşekkür etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazıların aralık ayı ortasına kadar devam edeceği ve Tunç Çağı’na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılmasının öngörüldüğü bildirildi.