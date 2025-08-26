Ünlü şarkıcı Leman Sam, Yalova'da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda dün konser verdi.

Yalova Belediyesi'ne ait açık hava tiyatrosunda karşılaştığı olumsuz durum karşısında sessiz kalamayan sanatçı, "Buraya böyle uzun etekle geldim diye üzgünüm" diyerek yaşadığı problemi anlattı.

Leman Sam, "Burası belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez, içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadesini kullandı.

Kısa süre önce tadilattan geçirilen açık hava tiyatrosunun bakımsızlığına izleyiciler de tepki gösterdi.