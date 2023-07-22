GÜNAY DEMİRBAĞ

Türkiye’de en çok bilinen İsviçre yapımı saat markalarından biri olan Longines’in CEO’su ve saat dünyasının tecrübeli yöneticisi, Matthias Breschan göreve 2020 yılında başladı ve pandemi gibi zorlu bir dönemi birlikte atlattılar. Marka İsviçre saat pazarının en çok rekabetçi segmenti, 1000 – 5000 avro fiyat aralığında modeller sunarken, her geçen yıl vintage çizgileri daha da ilgi çekici bir ruha bürünüyor. Markanın stratejilerini ve yeni modellerini, geçmişin modeller üzerindeki etkilerini Breschan ile konuştuk.

Longines hakkında kısaca bahsedebilir misiniz?

Longines, 1832 yılında kurulmuş köklü bir İsviçre saat markasıdır. 190 yılı aşkın bir süredir var olan marka, kendini zarafetin ve zamansız zanaatkarlığın sembolü olarak kabul ettirmiştir. Dünya genelinde 150'den fazla ülkede bulunan marka, saatlerinin zarafeti ve yüksek fiyat/performans değeri ile ünlü. 1000 ile 5000 avro arasındaki fiyat segmentinde öncü konumda yer alıyor. Koleksiyonumuz, hem erkekleri hem de kadınları cezbeden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Longines zengin bir geçmişe sahip

Longines'in saat dünyasına getirdiği bazı yeniliklerden bahsedebilir misiniz?

Longines'in zengin geçmişi, ona paha biçilemez bir güç katıyor. Markayı neredeyse iki yüzyıldır sürdürülebilir ve yenilikçi olmaya yönlendiren öncü ruhu, ekstra bir ilham kaynağı oluşturuyor. Longines'in saat yapımına katkısı eşsiz. Örneğin, pek az kişi Longines'in GMT'yi veya geri sarma mekanizmasını icat ettiğini ve uzun yıllar yüksek frekanslı mekanizmalar alanında önde gelen bir marka olduğunu biliyor. Bugün, zengin tarihimizi teknik ve estetik yenilikler için bir atılım noktası olarak kullanıyoruz.

“Mirasımız ilham kaynağı”

Longines için vintage ne anlama geliyor?

Longines için vintage, zamansız bir estetik ve markamızın zengin tarihine bir bağlantı anlamına geliyor. Vintage saatler, geçmiş dönemlerin ruhunu ve zanaatkârlığını yansıtıyor ve bizim için büyük değer taşıyor. Mirasımızı bir ilham kaynağı olarak görüyor ve klasik tasarımları yeniden yorumlayarak modern teknoloji ve malzemelerle birleştiriyoruz. Vintage saatler, zarafet ve zamansızlık hissi uyandırıyor ve Longines'in mirasını koruma taahhüdümüzü yansıtıyor.

Geçmişi temsil eden vintage saatleri gençlere nasıl çekici hale getirmek için ne yapıyorsunuz?

Yeni nesiller için saat, bir sembol, bir duygu olarak görülüyor ve pratik bir nesne olmaktan ziyade dayanıklı ve otantik bir saat arıyorlar. Saatleri, kişisel zevklerini, tarzlarını ve kimliklerini yansıtan kalıcı bir nesne olarak görüyorlar. Kısacası, bir Longines Spirit Zulu Time saat takmak sizi bir pilota dönüştürmez, ancak sportif ve dinamik bir imaj aktarır ve mesaj açıktır: sahip olduğum saat anlatılacak bir hikâyeye sahip, bende size anlatacak bir şey var!

Mekanizmalar ve modeller açısından Longines'in yaptığı yeniliklerden bahsedebilir misiniz?

Yeni modellerimiz, klasik zarafeti modern unsurlarla birleştirerek zengin mirasımıza saygı gösterirken son teknolojiyi benimsiyor. Örneğin Longines Pilot Majetek ve Longines Spirit Flyback gibi modellerimiz dünya genelinde saat meraklıları tarafından büyük ilgi gördü. Her iki model de Longines'in alet saatlerinin gelişimindeki öncü rolüne tanıklık ediyor. Modellerin amacı tam kopyalar oluşturmak değil, markanın en simgeleşmiş patentlerine ve tasarımlarına bir saygı duruşu yapmaktır. Aynı zamanda modern, son teknoloji ürünü Longines özel kalibreler, manyetizmaya dayanıklı ve COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) tarafından onaylanmış bir kronometre sertifikasıyla zenginleştirilmiştir.

Longines’in köklü tarihi içerisinde farklı zaman dilimlerini gösteren GMT modellerin de önemli bir yeri var. Longines GMT modelinin üretimine ilk olarak nasıl başlandı?

Longines'in farklı saat dilimlerini gösteren saatler geliştirme konusunda yüz yılı aşkın bir deneyimi vardır. 1908'de markanın saat ustaları, Osmanlı İmparatorluğu için yapılan ilk çift zaman dilimli cep saatinin tanıtımını yaptı. Bu saat, Türk ve Fransız zamanını aynı kadran üzerinde göstermek için iki ibre kullanıyordu. Longines, bu teknik için 1911 yılında ("Montre turque à deux tours d'heures") bir patent aldı ve onu 1918 yılında ikinci patenti izledi ("Montre à double cadran"). 1931 yılında Longines, Japon'dan Amerika'ya duraksız uçan ilk pilot olan Clyde Pangborn için özel bir kokpit saati geliştirdi. Bu özel zaman enstrümanı, saat ve dakikayı gösteren iki ibre ve iki konsantrik 24 saatlik kadranlar içeriyordu. Bugün, Longines Spirit Zulu Time (şu anda 39 mm olarak mevcut), pilotlar ve gezginler için çok amaçlı enstrümanlarımızın zengin tarihinde yeni bir sayfa yazıyor.

Longines Spirit Zulu Time GMT mekanizmasının kazandırdığı yenilikler nelerdir, markaya hangi katkıları sağladı?

Yeni GMT mekanizmamız, silikon balans yayıyla saat dilimi göstergesini sağlayan özel bir Longines kalibresidir. Ayrıca manyetik etkiye karşı dayanıklı malzemelerden yapılan silikon balans yayı gibi iki bileşeni güncelledik. Sonuç olarak, saat ISO764 standardının on katından fazla manyetizmaya karşı dirençli olarak üretildi.

Havacılık saatlerinde her zaman ilgi gören tasarımlarınız oldu. Pilot saatlerindeki yenilikleriniz neler?

Longines her zaman havacılıkla güçlü bir bağlantıya sahip olmuştu ve yüksek kaliteli havacılık saatleri üretme mirasımızla gurur duyuyoruz. Longines Pilot Majetek, Longines Spirit Flyback veya Longines Spirit Zulu Time gibi yeni modellerimiz, havacılık mirasımıza saygı gösterirken son teknolojiyi entegre ediyor. Bu yeni modeller, gelenek ile yeniliğin mükemmel bir kombinasyonunu temsil ediyor. Gökyüzünün zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanmış olup karada olağanüstü performans ve stil sunuyor.

Dünyada 150’den fazla noktada bulunduğunuzdan bahsettiniz, saat pazarı için önemli bir sayı. Longines'in küresel ve Türk pazarı hedefleri nelerdir?

Longines için Türk pazarının önemini ve potansiyelinin farkındayız. Bu ülke, zengin bir tarihe ve canlı bir saat kültürüne sahip. Aslında bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarıyla olan ilişkimiz 1875 yılına dayanıyor. Amacımız, buradaki marka varlığımızı daha da geliştirmek ve güçlendirmek. Marka farkındalığını artırmak, perakende ağımızı genişletmek ve müşterilerimize kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çaba gösteriyoruz. Küresel olarak, dağıtım ağımızı genişletmeye, perakende ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye ve yeni pazarlara ulaşmaya odaklanıyoruz. Odak noktamız, dünya genelinde saat meraklıları ve uzmanlar tarafından takdir edilen Zarafet, Gelenek ve Hassasiyeti yansıtan olağanüstü saatler sunmak.