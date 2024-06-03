Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram'dan İstanbul'da konser

"Arap Popun Kraliçesi" olarak adlandırılan sanatçı, kariyeri boyunca "Ya Tabtab Wa Dallaa", "Inta Eyh", "Ah W Noss" ve "Akhasmak Ah" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri yorumladı.

Beyrut’ta 1983'te dünyaya gelen Ajram, müzikle 4 yaşında tanıştı, 8 yaşındayken katıldığı UNICEF Çocuklar Şarkı Yarışması’nda ilk ödülünü kazandı.

Babasının desteğiyle profesyonel anlamda müziğe adım atan sanatçı, 12 yaşındayken katıldığı “Noujoum Al Mostakbal” (Geleceğin Yıldızları) yarışmasında ise altın madalyanın sahibi oldu.