  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
Takip Et

Lübnanlı şarkıcı Feyruz, müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı

Lübnanlı dünyaca ünlü sanatçı Feyruz, 26 Temmuz'da 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu ve müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnanlı şarkıcı Feyruz, müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı
Takip Et

Başkent Beyrut'un doğusundaki Cebel Lübnan bölgesinde düzenlenen cenaze törenine Ziyad Rahbani'nin yüzlerce hayranı ile çok sayıda sanatçı ve siyasetçi katıldı.

Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'ye veda etmek için kızı Rima ile Bikfeyya'daki Rikad el-Seyyide Kilisesi'ne geldi.

Lübnanlı şarkıcı Feyruz, müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı - Resim : 1

Kızı Rima ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nimet Avn eşliğinde oğlu Ziyad Rahbani'ye son vedasını yapan Feyruz, kiliseden ayrılarak taziye salonunda taziyeleri kabul etti.

Lübnanlı şarkıcı Feyruz, müzisyen oğlu Ziyad Rahbani'yi son yolculuğuna uğurladı - Resim : 2

Cenaze töreninin ardından Bikfeyya'daki mezarlığa defnedilecek olan Ziyad Rahbani, 26 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA