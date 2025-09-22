Mabet Matiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Matiz gözaltına mı alındı?

Mabel Matiz, “Perperişan” isimli şarkının sözleri üzerine müstehcenlik suçundan ifadeye çağrıldı. Matiz'in adliyedeki işlemleri sürerken vatandaşlar gözaltı işlemi olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan ünlü şarkıcı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Mabet Matiz kimdir, kaç yaşında ve nereli" diye soruyor.

Mabel Matiz kimdir?

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz, 31 Ağustos 1985’te Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu. Annesi Maya Karaca ev hanımı, babası Ali Karaca ise Kıbrıs Gazisi ve şofördü. Çocukluğunda yaşadığı kekemelik onu yazmaya ve müziğe yöneltti. Bu dönemde özellikle 80’ler ve 90’lar Türkçe pop müziğinden, Sezen Aksu’nun şarkılarından etkilendi.

2003’te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başladı, 2008’de mezun oldu. Üniversite yıllarında gitar çalmaya, şarkı yazmaya ve küçük çaplı müzik gruplarıyla sahne almaya başladı. 2008’de MySpace’te anonim olarak yayınladığı demoları ilgi görünce müzik kariyerine adım attı. İki yıl diş hekimliği yaptıktan sonra 2010’da mesleğini bırakıp tamamen müziğe yöneldi.

Kariyerinin dönüm noktaları

İlk albüm (2011): Esen Müzik etiketiyle çıkan, kendi adını taşıyan ilk albümünde söz ve müziklerin büyük bölümü kendisine aitti.

Yaşım Çocuk (2013): İkinci albümüyle geniş kitlelere ulaştı; “Zor Değil”, “Aşk Yok Olmaktır” ve “Yaşım Çocuk” gibi şarkılarla dikkat çekti. Milliyet Sanat tarafından “Yılın Albümü” seçildi.

Gök Nerede (2015): Üçüncü stüdyo albümü, Can Güngör prodüktörlüğünde yayımlandı.

Maya (2018): Annesinin adını verdiği dördüncü albümünü çıkardı. 21 şarkıdan oluşan albüm, kariyerinin en kapsamlı çalışması oldu. Albümde babası için yazdığı “Babamı Beklerken” de yer aldı.

Toy (2020): Tekli olarak yayımlandı.

Mabel Matiz ayrıca Teoman, Göksel, Hande Yener, Ayşegül Aldinç gibi birçok sanatçıya şarkılar verdi; Selda Bağcan, Nükhet Duru ve Gülden Karaböcek gibi isimlerle düet yaptı.