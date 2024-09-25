Madrid'de bir Türk sanat galerisi...

Ilgaz Yıldız, 'Kapılar Açıldığında' adlı sergide önceliğinin, "Anadolu'dan beslenen ve eski teknikleri farklı yorumlayan sanatçıların eserleri" olduğunu vurguladı. Sergi için Küratör Melike Bayık ile çalıştığını anlatan Yıldız, "Anadolu ve Anadolu'dan beslenmiş sanatçıların sanatı beni çok ilgilendiriyor. Aynı zamanda Orta Doğu için de aynı şey geçerli. Özellikle birbirlerinden etkileşim halinde olanlarla ilgileniyorum" dedi.

Sergide Türk sanatçıların yurt dışı tecrübeleri olmasına rağmen hiçbirinin daha önceden İspanya'da bir sergiye katılmadığını belirten Yıldız, "Burada henüz tanınmamış olmaları ilk bariyer gibi gözükebilir ama aslında hem dezavantaj hem de avantaj. Farklılık yaratıyor olmaları bir avantaj ama diğer taraftan sanatsal olarak bir anlama, sindirme, düşünme süreci var" diye konuştu.

İspanyollar sergiye merakla yaklaşıyor

"Türk sanatçıların hem dil hem de malzeme olarak farklılığı var" diyen Yıldız, İspanyolların sergiye yaklaşımları için ise "Genelde olumlu. Meraklılar, pozitif anlamda şaşırdıkları eserler çok oldu. Beğenildiğini söyleyebilirim özellikle tekstil, dokuma gibi farklı teknikler kullanılması ilgi çekti" değerlendirmesinde bulundu.

Sergide iyi bir denge kurmaya özen gösterdiğinin altını çizen Yıldız, "Yaşlar, söylemler, disiplinler, cinsiyetler arasında bir denge kurduk. Bir tarafta yeni teknolojilerle üretilen bir video olurken diğer tarafta klasik dokuma tekniğinin güncellenmiş bir versiyonunu görebiliyorlar. Bu proje umarım çok uzun yıllar devam eder" ifadelerini kullandı.