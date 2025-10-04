Malatya'da tarihi gün: Kültür Yolu Festivali ilk kez kapılarını açtı

Türkiye’nin en kapsamlı kültür ve sanat organizasyonu olan Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Malatya’da başladı. 42 farklı noktada gerçekleştirilecek yaklaşık 350 etkinlikle, şehir 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk atölyelerine kadar geniş bir kültür yelpazesiyle renklenecek.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem felaketinin ardından Malatya’nın gösterdiği dirence dikkat çekerek “Benim kalbimde Malatya’nın hep ayrı bir yeri oldu. O çok büyük acıların ardından sizlerle uzun süre birlikte olduk. Allah ülkemizi böylesi acılardan korusun.” dedi.

Sanatın iyileştirici gücünü vurgulayan Ersoy, “Sanat bir iyileştirme biçimidir. Biz kalbi güzellikler için atanlardan yana olmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanatın etkisini artırmak için sanatçımıza ve gençlerimize daha fazla destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en büyük festivali haline geldi”

Beş yıl önce tek şehirde başlayan Kültür Yolu Festivalleri’nin bugün 20 şehre yayıldığını hatırlatan Ersoy, organizasyonun dünyanın en büyük kültür festivali seviyesine ulaştığını söyledi.

“Malatya’nın eklenmesiyle festivalimiz daha da zenginleşti. Şehirlerimizin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve marka değerini yükseltmek en önemli hedefimiz.” diyen Ersoy, festival kapsamında çocuklara özel ‘Çocuk Köyü’ kurulacağını da duyurdu.

Filistin’e ithafen özel etkinlik

Festivalin sadece sanatsal değil aynı zamanda barış ve vicdan mesajı taşıdığını belirten Bakan Ersoy, Filistin’e ithafen özel bir etkinlik programlandığını açıkladı.

Ersoy, “Her bir konser, her bir sergi sadece bir etkinlik değil; barışa, aydınlık yarınlara atılmış bir umut tohumudur.” sözleriyle festivalin ruhunu özetledi.

Tarihi noktalarda sergiler açıldı

Festival kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi, Atatürk Evi, Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi gibi noktalar sanatseverlerin akınına uğradı.

Açılışı yapılan sergiler arasında “Yaşayan Miras: Damascus Çeliği”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Boğaza Nazır Camiler” ve “Adil-i Mutlak Hat Sergisi” yer aldı.

Ekonomi, turizm ve sosyal hayata katkı

Bakan Ersoy, festivalin sadece kültürel değil ekonomik ve turistik anlamda da büyük bir atılım olduğunu belirterek “Kültür Yolu Festivalleri; şehirlerin turizmden gastronomiye, sanayiden sosyal hayata kadar her alanını hareketlendiren güçlü bir kalkınma modelidir.” dedi.

Yerel protokolden tam destek

Festivale Malatya Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Program kapsamında Bakan Ersoy, Vali Yavuz’u da ziyaret ederek kentte yürütülen kültür çalışmaları hakkında bilgi aldı.