Mardin Kültür Yolu Festivali başladı, Bakan Ersoy: 370 etkinlikte Mardinli hemşehrilerimizi ağırlayacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Festivalimiz için 16 mekan ve 30 farklı nokta belirledik. Toplam 103 farklı başlıkta gerçekleştirilecek 370 etkinlikte Mardinli hemşehrilerimizi ağırlayacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde Mardin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür Yolu Festivali vesilesiyle Mardin'de bulunduklarını, 2021'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile İstanbul'da attıkları o ilk adımın değiştiğini, dönüştüğünü, gelişip zenginleştiğini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne evrildiğini belirtti.

45 bin sanatçı katıldı

Bir şehirle başladıkları yolculuğun 7 bölgenin tamamına ve bu yıl itibarıyla toplam 20 şehre ulaştığını bildiren Ersoy, 2021'de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla 80 farklı noktada 380'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini, bugün ise 1000'den fazla mekanda, yaklaşık 45 bin sanatçının katıldığı 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik içeren bir Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin olduğunu vurguladı.

Yürüttükleri hizmeti ve yakaladıkları başarıyı anlamak isteyen herkes için açık, net ve tartışma götürmez bir noktada olduklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

- Ancak geldiğimiz bu noktaya rağmen hala 'Neden?' diye soranlar oluyor. Bir kez de Mardin'de, sizlerin huzurunda bu konuya açıklık getireyim. Biz, göreve geldiğimiz günden beri turizm ile kültür sanat başlıklarını birlikte değerlendiriyoruz. Birbirlerini besleyen, destekleyen ve nihayetinde birbirlerini tamamlayan bu başlıklardan, kendi kendine yeten ve sürekli ilerleyebilen bir ekosistem bina etmenin gayretini verdik, veriyoruz.

Esnafımız için önemli bir kazanç kapısı

- İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu gayretin sonucu olan bir markadır. Bakınız festival alanlarımıza, yüz binlerle, milyonlarla ifade edilen sayılarda ziyaretçi geliyor. Bu ölçekteki bir insan hareketliliği, iç turizmde ve dolayısıyla bölge ekonomisinde de ciddi hareketlilik sağlamakta, esnafımız için önemli kazanç kapısı oluşturmakta. Yani festival, insanımız için büyük bir ekonomik fayda sunmaktadır.

Geleneksel sanatlardan yöresel mutfağa

- Hepimiz biliyoruz ki biz dünyanın en zengin kültürlerinden birine sahibiz ancak bunu bilmekle buna sahip çıkmak farklı şeylerdir. Bugün müzikten tutunuz da geleneksel sanatlardan yöresel mutfağa varana kadar kültürel değerlerimizi festivalimizin öznesi kılarak ayağa kaldırmakta, bilinirliklerini sağlayarak yaşatmaktayız. Yani festivalimiz sanata ve sanatçıya, zanaatkarın emeğine ve alın terine, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkan, muhafaza eden, destek veren bir çatıdır.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kültür sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini sözde bırakmamak adına atılmış en güçlü adım olduğuna işaret eden Ersoy, bugün konserlerden temsillere, film gösterimlerinden sergilere, atölyelerden çocuk etkinlikleri, söyleşi ve çalıştaylara kadar kültür sanat adına akla gelen ne varsa festivalde bulunduğunu aktardı.

16 mekan ve 30 farklı nokta belirledik

Ülkenin olduğu kadar dünyanın en önemli sanatçılarının ve eserlerinin de bu çatı altında halkla buluştuğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

- Bu festivalle biz diyoruz ki kültür sanat belirli kesimlerin ayrıcalığı değil, herkesin hakkıdır, sınıfsal ayrışmanın değil, toplumsal kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin vesilesidir. Festivalimiz vesilesiyle kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz, işlevlendirerek hayatın içine katıyoruz, medeniyet mirasımızın benzersiz eserlerini uluslararası alanda bilinir kılıyoruz. İllerimizi, mekanları ve güzergahları rastgele değil, bu doğrultuda seçiyor, şehirlerimizin kendi özgün kültürel varlık ve değerleriyle markalaşmalarının önünü açmış oluyoruz.

Mardin ve Mardinliler için bir aradayız

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ülkenin kültür, tarih ve medeniyet sahalarındaki geleneksel ve modern markalarının bir araya getirilmesiyle vücut bulmuş yeni uluslararası marka olduğunu ifade eden Ersoy, bugün Mardin'i bu markaya dahil etmek, bütün faydalarını Mardin'in ve Mardinlilerin istifadesine sunmak için bir arada olduklarını bildirdi.

Uluslararası vitrine taşıyacağız

Medeniyetlerin, kültürlerin, insana dair en kutlu ve derin değerlerin harman olduğu bu toprakların bütün zenginliğini yaşatmanın, paylaşmanın ve geleceğe aktarmanın yolunu döşediklerini belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- M.Ö. 4500'lere dayanan muazzam bir tarih yatıyor bu topraklarda. Mardin, halihazırda, Mardin Kültürel Peyzajı ile Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi gibi eşsiz unsurlarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yerini almış bir medeniyet havzasıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Mardin'i dünyanın en özel şehirlerinden biri yapan bu dokuyu ve ruhu diri tutacak, özgünlüğünü koruyacak ve evrensel kültür sanat eserleriyle ulusal ve uluslararası vitrine taşıyacağız.

- Festivalimiz için 16 mekan ve 30 farklı nokta belirledik. Toplam 103 farklı başlıkta gerçekleştirilecek 370 etkinlikte Mardinli hemşehrilerimizi ağırlayacağız. 9 günlük festival süresinde 22 konser, 21 sergi ve yerleştirme, 2 tiyatro oyunu, çocuk oyunu, 5 söyleşi, yetişkinler için 7 ve çocuklar için 4 atölye uygulaması, fotoğrafçılıktan film gösterimlerine 9 farklı etkinlik ve yine 32 farklı başlıktaki çocuk etkinliğinde sizleri misafir edeceğiz.

10 lezzet durağı belirledik

Gastronominin, festivalin en önemli ve vazgeçilmez başlıklarından biri olduğunu, Mardin mutfağının geleneksel lezzetlerini de ziyaretçilerle buluşturacaklarını dile getiren Ersoy, bunun için 10 lezzet durağı belirlediklerini, söz konusu noktaların etkinliklere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Haluk Levent ve Derya Uluğ da konser verecek

Ana sahnede Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Merve Özbey, Murat Boz ve Alişan'ın sahne alacağını kaydeden Ersoy, Mezopotamya'nın koku kültüründen tılsımlı gömleklere, dünyanın en ünlü ressamının çalışmalarından minyatürlere, yapay zeka destekli dijital uygulamalardan belgesel gösterimlerine çok farklı, çok çeşitli sergiler ve sanat çalışmalarının da kapılarını ziyaretçilere açacağını, "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Tılsım", "Pablo Pıcasso: Yaratılış Her Şeydir" gibi sergilerin büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi.

Ersoy, perdelerin Mardinli sanatseverler için açılacağını ifade ederek, şunları aktardı:

"Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güzel temsillerimiz olacak. Bu noktada sanatın her zaman insana ve dünyaya ayna tutarak, yaşananların unutulup gitmesine engel olan bir hafıza olduğunu vurgulamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her platformda ve her mecrada Filistin'in sesi olduğumuz gibi sanatta da bu insani ve vicdani görevi yerine getirmek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Bu doğrultuda 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro oyununa bütün Mardinli kardeşlerimi davet ediyorum.

Geleneksel sanatlarımız, festivalimizin yine olmazsa olmaz başlıklarından biri. Desteğimiz sadece eserleri, ürünleri sergilemekle kısıtlı değil, esasen bu sanatların öğrenilmesini, onlara ilginin artmasını önemsiyoruz. Festivalimiz dahilinde gerçekleştireceğimiz atölyeler tam olarak bunu hedefliyor. Mardin'de de ziyaretçilerimize ahşap oymacılığından ebruya, telkariden taş işlemeciliğine, kumaş boyamadan sema talimine kadar bu toprakların en özgün ve özel değerlerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunmaktayız."

Gelecek yıl 6 şehrimizi daha ekleyeceğiz

Çok değeli konuşmacıların yer alacağı söyleşilerin olacağını, 3. Mardin Film Festivali Telkari Ödülleri'nin festival bünyesinde gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, ayrıca Çocuk Köyü, meddahlıktan orta oyununa, illüzyon gösterilerinden tiyatro temsillerine kadar çok çeşitli etkinliklerle çocukları ağırlayacaklarını duyurdu.

Mardin daha görünür olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şöyle devam etti:

- Her şehrimizde olduğu gibi Mardin'de de velilerimizden özellikle rica ediyorum, çocuklarımızı bu festivale getirelim, yaşıtlarıyla bu etkinliklere katılmalarını sağlayalım lütfen. Kültür ve sanatla ne kadar erken yaşta tanışırlarsa onların gelişimine o denli güçlü ve güzel etkileri olacaktır. Daha birçok etkinlik var ancak elbette hepsini burada saymamız mümkün değil. Festivalimiz aracılığıyla inşallah Mardin'i daha görünür, erişilebilir ve bilinir kılacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehrimizin turizmine ve ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak, Mardin, bölgesel ve küresel ölçekte daha güçlü bir marka şehir haline gelecektir.

- Türkiye Kültür Yolu Festivali'yle hamdolsun ki bugün kültür ve sanatımızı ayağa kaldıran, sanatçılarımızı destekleyen, her bir insanımızı kucaklayan, her yaşa ve ilgi grubuna hitap eden bir marka vücuda getirdik. Milli olanı evrensel olanla birlikte sunduk, bize ait olanı yaşatırken, dünyanın kültür ve sanatına da ev sahipliği yaparak insanımız için farklı olana, yeni meraklara, ilgilere kapılar araladık. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, koyduğumuz hedefleri, beklentileri aştık. Milletimizin teveccühü, ilgi ve desteği her zorluğu aşmamızı, bugüne ulaşmamızı mümkün kılan yegane güç olmuştur.

- Yine sizlerden aldığımız güç ve destekle sizler için ve sizinle birlikte yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Gelecek yıl festival takvimimize 6 şehrimizi daha ekleyecek, dünyanın en büyük, en kapsamlı ve uzun süreli festivalini, 26 şehirle birlikte yeni bir zirveye taşıyacağız."

Kültür sanat projelerinin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sınırlı olmadığını, "Bir Anadolu Şenliği" ve "Yaşayan Miras Şölenleri"nin de kendi takvimlerine uygun şekilde farklı şehirlerde hayata geçirildiğini anımsatan Ersoy, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Bir Anadolu Şenliği"ni bu yıl 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlattıklarını, sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'le devam ederek 28 Eylül'de tamamladıklarını, gelecek sene 4 ili daha ekleyerek şenlikleri 9 şehirde düzenleyeceklerini bildirdi.

Yaşayan Miras Şölenleri'ni bu yıl sonuna kadar 10 şehirde gerçekleştireceklerini, gelecek sene şölenin 15 şehirde halkla buluşacağını anlatan Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

- Bu rakamlar ışığında 2026'da 3 muazzam kültür sanat etkinliğine toplam 50 şehrimizin ev sahipliği yapacağını bir kez daha buradan ifade etmiş oluyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde kültür ve sanatı bu denli zengin ve güçlü şekilde hayatın içine katabilen bir başka proje, bir başka etkinlik yoktur. Bu ayrıcalık aziz milletimizindir ve insanımız buna fazlasıyla layıktır.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ülkemizin en köklü sorunları bir bir çözülüp geride bırakılırken ve Türkiye Yüzyılı'nın şafağı sökerken bizler de üzerimize düşeni yapmaya, bölgelerimizin ve şehirlerimizin kültür turizm başlıklarında en güçlü şekilde geleceğe yol almalarını sağlamaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda bizimle aynı kararlılığı ve iradeyi paylaşan bütün mülki idarelerimize, yerel yönetimlerimize, kültür sanat paydaşlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Festivalimizin Mardin'e hayırlı olmasını diliyorum.