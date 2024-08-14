Melike Şahin, Londra'da sahne alacak

Melike Şahin, her yıl ünlü sanatçıları ağırlayan ve caz müziğinin önemli buluşma noktalarından biri olarak bilinen festivalde, Seun Kuti, Mario Biondi, The Joy ve Robert Glasper ile aynı sahneyi paylaşacak.

İlk albümü 'Merhem'i 2001'de dinleyiciyle buluşan Şahin'in, Grammy ödüllü İsveçli prodüktör Martin Terefe tarafından hazırlanan ikinci stüdyo albümü 'Akkor'un da yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.