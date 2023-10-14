Mersin Arkeoloji Günleri gelenekselleşti

Müjde DEMİR

İçel Sanat Kulübü’nün düzenlediği Mersin Arkeoloji Günleri’nin 28’ncisi bu yıl ’Uzuncaburç Ayağa Kalkıyor’ temasıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca süren etkinliğin açılışında konuşan İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alkar, düzenlenen etkinlik ile farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, Mersin’de 550’nin üzerinde sit alanının olduğunu söyledi.

Mersin Arkeoloji Günleri’nin artık gelenekselleştiğini belirten Fatih Alkar, "Her yıl, Mersin ve çevresinde birçok antik alanda arkeolojik kazı yapan ekiplerimiz ve kazı başkanlarını konuk ettiğimiz yurtiçi ve yurtdışından birçok değerli bilim ve kültür insanı ile kentin birçok kişi ve kurumunun da desteğini alarak sürdürmektedir” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise, Büyükşehir Belediyesi olarak 21 farklı noktadaki kazı çalışmalarına destek verdiklerini, Yumuktepe’de Arkeopark, Gözlükule alanında da müze yapılması konusunda bazı çalışmaların sürdüğünü, Uzuncaburç’ta ise Arkeoköy projesinin olduğunu söyledi. Gökayaz, “Her toplumun ihtiyaç hiyerarşisi vardır. En temel ihtiyaçlar karşılandığında, daha sonra farklı ihtiyaçlar ortaya çıkar. Toplumun gelebileceği en güzel nokta tam anlamıyla kendini gerçekleştirebildiği bir ortam yaratabilmektir. Bunun için de kültür ve sanat faaliyetlerine çok büyük önem arz ettiğini görmek gerekiyor. Biz de bu anlamda hem kültür-sanat hem de arkeoloji alanında desteğimizi devam ettirme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.