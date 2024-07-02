MESAM üyeleri, Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için buluştu
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyesi ozanlardan oluşan kalabalık bir ekip, 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler için Madımak Oteli önünde bir anma programı düzenledi. Acı olayda hayatını kaybeden sanatçıların anısına etkinlikte türküler söylendi ve şiirler okundu.
MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Vekili Mustafa Kul ve Ankara'dan gelen MESAM üyesi ozanlardan oluşan kalabalık bir ekip ile Madımak önüne çiçek koyan ilk kuruluş oldu.
Sivas Katliamı'nda iki çocuğu Menekşe ve Koray'ı kaybeden ozan İsmail Kaya'nın da hazır bulunduğu anma programında katliam bir kez daha lanetlendi ve "Biz semah dönmek için buraya geldik, 31 yıl önce yanarak öleceğimizden haberimiz yoktu" dedi.
"Madımak Oteli utanç müzesi olmalı"
Ergül anma programında yaptığı açıklamada: "31 yıl geçmesine rağmen, Sivas 'ın acısı ilk günkü gibi. Sivas Katliamı şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyor, bir daha aynı acıların yaşanmamasını diliyoruz. Madımak Oteli en kısa zamanda utanç müzesi olmalıdır" dedi.