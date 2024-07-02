MESAM üyeleri, Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anmak için buluştu

MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Vekili Mustafa Kul ve Ankara'dan gelen MESAM üyesi ozanlardan oluşan kalabalık bir ekip ile Madımak önüne çiçek koyan ilk kuruluş oldu.

Sivas Katliamı'nda iki çocuğu Menekşe ve Koray'ı kaybeden ozan İsmail Kaya'nın da hazır bulunduğu anma programında katliam bir kez daha lanetlendi ve "Biz semah dönmek için buraya geldik, 31 yıl önce yanarak öleceğimizden haberimiz yoktu" dedi.

"Madımak Oteli utanç müzesi olmalı"

Ergül anma programında yaptığı açıklamada: "31 yıl geçmesine rağmen, Sivas 'ın acısı ilk günkü gibi. Sivas Katliamı şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyor, bir daha aynı acıların yaşanmamasını diliyoruz. Madımak Oteli en kısa zamanda utanç müzesi olmalıdır" dedi.