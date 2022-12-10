Miami Sanat Haftası'nda Contemporary İstanbul konuşuldu

Davetin ev sahipliğini Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli yaptı. Önemli uluslararası çağdaş sanat sergileri ve projeleri ile ön plana çıkan The Bass Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen geceye koleksiyonerler, sanatçılar, konsoloslar, sanat galerileri ve sanat profesyonelleri katıldı.

Gecenin konusu dünyanın en eski şehirlerinden olan, geçmişi 3000 yıl öncesine dayanan ve üç imparatorluğa; Bizans, Roma ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapmış İstanbul’un çağdaş sanat gelişmeleri konuşuldu. 2023 yılında 18. yaşına girecek Contemporary Istanbul’un, şehrin tarihi atmosferi Tersane Istanbul’da gerçekleşmesi ve Türk çağdaş sanatındaki yenilikleri vurgulandı. Uluslararası çağdaş sanat galerileri ve sanatçılar ile fuarın ticari kimliğinden bağımsız yer alacak özel projeler anlatıldı.