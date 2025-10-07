Mimar Ayla Karacabey'in arşivi Salt Araştırma'da çevrimiçi erişime açıldı

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, mimar Ayla Karacabey’in (1939-2012) arşivini erişime açtı.

Çalışmaları Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık Arşivi’ne eklenen koleksiyonda, Karacabey’in çektiği gezi fotoğrafları öne çıkıyor.

1950’lerden 1980’lere ABD, Fransa, İtalya, Türkiye ile Asya ülkelerine yaptığı seyahatleri belgeleyen fotoğraflar, Karacabey’in mimari gözlemcilik metodunu ve dönemin mimarlık üretimine olan ilgisini de ortaya koyuyor.

Ayla Karacabey kimdir?

Ayla Karacabey, 1939’da Bursa’da doğdu. 1954’te İstanbul Amerikan Kız Koleji’nden mezun olmasının ardından eğitimine Vassar College ve Harvard Üniversitesi’nde devam ederek mimarlık ve kentsel tasarım alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Kariyerine Marcel Breuer’in mimarlık ofisinde başlayan Karacabey, daha sonra Edward L. Barnes Associates’te çalıştı. 1968’de kendi mimarlık ofisini kurdu. Türkiye’ye döndükten sonra 2005’ten 2012’deki vefatına kadar Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.