Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi, Handan İnci Elçi öldü mü?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında hayatını kaybetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin hesabından yapılan açıklamada "Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. Cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra duyurulacağı belirtildi.

8 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Elçi, üniversitenin ilk kadın rektörüydü.

Prof. Dr. Handan İnci Elçi kimdir?

Türk edebiyatçı, akademisyen ve yazar olan Handan İnci Elçi, Ahmed Midhat Efendi, Beşir Fuad, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar gibi önemli edebiyatçılar üzerine gerçekleştirdiği araştırmaları ile tanındı. 15'ten fazla kitabı yayımlandı.