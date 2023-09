Modanın Ender Kuşu 102 yaşında

Moda dünyasının en önemli ilham kaynaklarından biri olan sanat ile karşılıklı ilişkisi, birbirine kazandırdığı önemli örneklere sahip. Bu kesişimde yer alan Iris Apfel, sanat-moda iş birlikteliğinin en etkin isimlerinden kabul ediliyor. Üst üste aksesuarları ve eski – yeniyi birleştirebilen renkli tarzı ile tanıdığımız ünlü modacı 102. yaşını kutladı. Moda ikonu ve girişimci Iris Apfel, kendine özgü tarzı, renkli kişiliği ve modaya yaptığı katkılar ile tanınıyor. Ancak sadece giyim stili değil, aynı zamanda sanata olan ilgisiyle de ön plana çıkıyor. Sanat eserleriyle bezeli evi ve koleksiyonu, Apfel’in moda anlayışından şekillenen temel unsurlardan biri. Apfel, 29 Ağustos 1921 yılında New York’da doğdu ve eğitimini Sanat Tarihi alanında tamamladı.

"Çok çoktur az sıkıcıdır”

Sadece bir modacı değil, iç mimar ve sanata yön veren tarzı ile de hep gündemde kalıyor. “More is more. Less is bore - Çok çoktur, az sıkıcıdır” felsefesi ile hareket ederek renk ve tasarım yoğunluğunu savunuyor. Kombinleri, canlı renkler bulunan farklı desenler ve dikkat çekici aksesuarlar, sanatın modadaki yaratıcı potansiyelini ortaya koyuyor. 2005 yılında New York Metropolitan Sanat Müzesi (MET)’nde kendine özgü, güçlü tasarımlarını çok ses getiren Rara Avis - Rare Bird sergisi ile sundu ve modanın Ender Kuşu olarak anıldı. 2015 yılında ise renkli hayatını anlatan bir belgesel film çekildi.

Şişecam Nude ile iş birliği yaptı

2018 yılında Şişecam, global markası olan Nude’un kampanyasında Apfel ile iş birlikteliği yaparak özel bir koleksiyon sundu. Apfel’in tarzının yansıttığı çizgi dışı tasarımları canlı renklerden oluşturdu ve çalışma için “Gördüğünüz gibi pek minimalist biri değilim. Üst üste aksesuarlar takmaya ve renkli giyinmeye bayılırım. Ancak bu benim yalın düşünmediğim anlamına gelmez. Nude benim yalın tarafım. Yalınlık bir düşünce biçimi ve bence yalın güzeldir” ifadelerini kullandı.