MSF'de Recep Ergül yeniden başkan

Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nda (MSF) Genel Kurul yapıldı.

Divan Başkanlığı'nı Hakan Sarıca'nın yaptığı Genel Kurul'a, MESAM ve MSG üyeleri katıldı.

Yapılan oylamada tüm oyları alan Recep Ergül başkan seçildi.

Başta oteller olmak üzere umumi mahal lisanslamaları konusunda sektöre yaklaşık 500 milyon TL değer katan MSF'nin Kurucu Başkanlığını da yine Recep Ergül yapmıştı.

MESAM ve MSG arasında yapılan anlaşmaya göre, yılda bir kez yapılan MSF genel kurullarında dönüşümlü başkanlık modeli uygulanıyor.