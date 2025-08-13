Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Selim Selçuk hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk’un baterist oğlu Selim Selçuk, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Selim Selçuk’un ağabeyi, usta müzisyen Timur Selçuk da 6 Kasım 2020’de yaşamını yitirmişti. Böylece müzik dünyasının köklü ailelerinden biri olan Selçuk ailesi, önemli bir kaybı daha geride bıraktı.

Selim Selçuk’un vefat haberi sonrası sanat camiasından birçok taziye mesajı geldi. Müzik eleştirmeni ve yazar Naim Dilmener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selim Selçuk, aramızdan ayrılmış. Gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerdendi. Aykırı ve mükemmeliyetçiydi. Kaybının telafisi mümkün değil ama yaptıkları, birlikte çalıştıklarına öğrettikleri ile müziğimizin önünde yeni yollar açmaya devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

Selim Selçuk kimdir?

1956'da İstanbul Şişli'de doğan Selim Selçuk, müziğe ortaokul yıllarında besteler yaparak başladı. Ağabeyi Timur Selçuk ile ortak yazdığı "Bugün Yarın ve Daima" bestesiyle hem Fransa'da hem de Türkiye'de adını duyurdu.

Kısa sürede İstanbul Gelişim Orkestrası'na katıldı ve 1975 Eurovision Türkiye finalinde orkestrada yer aldı.

Sanatın farklı dallarına olan ilgisi onu önce Devlet Güzel Sanatları Akademisi'nde heykel bölümüne, ardından da Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na yönlendirdi.

Müzik yolculuğunu 1979'da New York'a taşıyan Selçuk, Brooklyn Müzik Konservatuarı’na yazıldı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı. Selim Selçuk, son yıllarında kendi ritim atölyesinde davul eğitmenliği ve yorumculuk yapmaya devam ediyordu.