Münir Özkul hayatını kaybetti

05 Ocak 2018

Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" ve Gülen Gözler'deki "Yaşar Usta" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetti.

Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Güner Özkul: Bugüne hazırlanmıştık

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığının uzun bir süreci kapsadığını anlatarak, "Defalarca asılsız haberlerle aslında biraz bugüne hazırlanmış olduk. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Gazetecilerin soruları üzerine Güner Özkul, "Cenaze töreni için pazar gününü düşünüyoruz, bir aksilik olmazsa. Çok küçük bir ihtimal, pazartesi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Teşvikiye Camisi'nden uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Özkul'un yaşamını yitirmesinin ardından, birçok sanatçı duygularını dile getirdi.

"Zarif, kibar, güler yüzlü"

Sanatçı Ediz Hun, çok büyük bir sanatçının kaybedildiğini ifade ederek, Özkul ile birçok filmde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özkul'un Adile Naşit ile evli çifti canlandırdığı filmlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Hun, "Olağanüstü güzel bir insandı. Zarif, kibar, güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa, kamera karşısında da o derece doğaldı. Çok büyük bir sanatçıydı. Hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başaran nadir sanatçılardan birini kaybettik. Üzüntüm çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Zamanı gelince kayboluyoruz, başka bir aleme göçüyoruz. Hayatın kanunu bu. Ama anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkül'un yeni başta gelir." ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit de Özkul'u "Türk sinemasının dev sanatçısı" olarak nitelendirerek, "Türk sinemasının güçlü, büyük aktörü, iyi yürekli insanı, canım ağabeyim sevgili Münir Özkul. Birçok filmde birlikte yer aldığım ustam. Arkanda bıraktığın nice filmlerin ve iyiliklerinle her zaman saygı, sevgi ve hasretle bizlerle seyircilerinle olacaksın. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Dormen: Özel ve müthiş bir tiyatrocuydu

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Münir Özkul ile çok büyük bir dostluğum yoktu ama Amerika'dan geldikten sonra Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Küçük Sahne'de 4 oyunda birlikte oynadık. Ne kadar özel ve müthiş bir tiyatrocu olduğunu orada keşfettim. Tiyatroda başarılı olduğu gibi Hababam Sınıfı gibi filmleriyle özellikle Tarık Akan, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimleriyle de bir aile haline geldi ve Türkiye'deki insanlarla da bir oldu. Türk halkı ailesinden bir ferdini kaybetmiş gibi hissediyorum. Türk halkının, hepimizin başı sağ olsun."

Tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde başladı

İstanbul'da 1925'te dünyaya gelen sanatçı, 1940'ta İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenciyken Bakırköy Halkevi'nde tiyatroya başladı.

Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel olan sanatçı, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Özkul, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar", John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinde rol aldı.

Sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yanı sıra özel tiyatrolarda da görev yaptı. Özkul, Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

İsmail Dümbüllü'den kavuğu devraldı

İsmail Dümbüllü'nün Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğunu verdiği Özkul, 1978'de Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunundaki rolüyle "Avni Dilligil", "Ulvi Uraz", "İsmet Küntay" ve "İsmail Dümbüllü" ödüllerini kazandı.

Mahmut Hoca ile hafızalara kazındı

Münir Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. Canlandırdığı karakter rolleriyle büyük beğeni kazanan Özkul, özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. Sanatçı, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesiyle hafızalara kazındı.

"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Gırgıriye" ve "Görgüsüzler" adlı kalabalık kadrolu aile filmlerinde Adile Naşit ile rol alan sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Özkul, Sev Kardeşim filmindeki rolüyle 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü, "Bizim Aile" filminde canlandırdığı "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödül alırken, 2006 Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü'ne, 2014 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

1998'de devlet sanatçısı unvanı verildi

Televizyon dizilerinin yaygınlaşmaya başladığı 1990'lı yıllarda "Uzaylı Zekiye", "Ana Kuzusu" ve "Şaban ile Şirin"de rol aldı.

Münir Özkul, 1980'de yapılan jübileyle 40'ıncı sanat yılını, 1996'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ise 55'inci sanat yılını kutladı. Özkul'a Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verildi.